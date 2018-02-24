Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyabet Vakfı, TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) ve AstraZeneca Türkiye işbirliğiyle hazırlanan “Hey Genç! Harekete Geç!” projesi, tanıtım toplantısıyla başladı.

Gazete Habertürk'ten İrem Koca'nın haberine göre İstanbul dahil 9 il ve 55 okulda 9’uncu sınıf seviyesinde toplam 11 bin öğrenciye ulaşılması hedeflenen proje, 3 yıl sürecek. Projenin tanıtım toplantısına Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, TOÇEV Başkanı Ebru Uygun, Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış ve Okullarda Hareket Eğitimi Koordinatörü Güneş Erkoç katıldı.

Prof. Dr. Temel Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, gerçekleştirdikleri araştırmada 100 okulun 98’inde çocukların önüne sadece kantinden beslenme seçeneğinin konulduğunu belirlediklerini ifade etti. Okula başlayan öğrencilerin yüzde 90’ının devlet okullarında ya da özel okullarda fastfood beslenme kültürüyle tanıştığını ve alıştığını söyleyen Yılmaz, “Gençlerde obezitenin artışında en önemli 2 etken var: Hareketsiz yaşam ve kötü beslenme” dedi.

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