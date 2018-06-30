AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle teşekkür turlarında ikinci gün mesaisini gerçekleştirdi. Konak, Karabağlar, Buca ve Menderes’e giden vekiller, teşkilat mensuplarıyla buluştu. Ziyaretlerde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP’nin hiçbir meselede yerli ve milli bir duruş sergilemediğini belirtti.

HT Egeli'de yer alan habere göre, ana muhalefet partisinin içine HDP kaçtığını ifade eden Kaya, “ CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP değildir. İzmirli hemşehrilerimiz de bunun çok iyi farkındadır. Ülkenin ana muhalefet partisinin yerli ve milli olması gerekiyor. Ancak CHP ne yazık ki yerli de milli de olamaz. CHP üst yönetimi genel seçim öncesinde Akşener’in partisine milletvekillerini göndererek kiralık milletvekili pozisyonunun ortaya çıkmasına neden oldular, genel seçimde de HDP’nin barajı geçmesi için oylarını kiraladılar. Devletin ve milletin karşısında konumlanan bu CHP’ye İzmirliler artık tahammül etmeyecektir” şeklinde konuştu.