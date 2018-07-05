Unutkanlık ve bilgi kaydında zorlukla ortaya çıkan, sadece hastayı değil, yakın çevresini de etkileyen Alzheimer, kişilik değişimine de yol açıyor.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Alzheimer’in kişilik üzerindeki etkilerini anlattı. Alzheimer’ın bireylerin davranışlarında değişikliklere neden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tanrıdağ, hastanın kişilik yapısı ve geçmişte yaşadığı olayların kişilik değişiminde etkisi olduğunu ifade etti.

BASKILANAN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Her hastada kişilik değişimi olmadığını ifade eden Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Bazı insanlarda kişilik değişimi görülmezken bazı kişilerde depresyon, şüphecilik ve agresif davranışlar eşliğinde kişilik değişimine rastlanıyor. Sosyal ve kültürel baskılar nedeniyle kişilik özellikleri ortaya çıkmadan yaşayanlarda ki bunların çoğu kadın hastalar, hastalıkla beraber zamanında ortaya koyamadıkları kişilik özellikleri kişilik değişimiymiş gibi ortaya çıkıyor” dedi.

KİŞİLİK DEĞİŞİMLERİNİN SEBEBİ: BEYİN

“Bu değişikliklerin sebebi, beynin davranış organı olmasıdır” diyen Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Alzheimer’in sadece unutkanlıktan ibaret olmadığını vurgulayarak “Hastalık ilerledikçe beynin davranış kontrolüyle ilgili bölgeleri de etkileniyor” şeklinde konuştu.

ALZHEIMER HASTALARIYLA ANLAYIŞLI BİR İLİŞKİ YÜRÜTÜLMELİ

Hastanın, davranışlarının kontrolünde sorun yaşadığı için belirli davranışları kendi isteğiyle yapmadığını hatta hatalı davrandığının farkına bile varmadığını kaydeden Prof. Dr. Tanrıdağ, bu durumda hastaya yanlışının hatırlatılmasının bir faydası olmadığını belirterek, anlayışlı bir ilişki yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

BAKIM VEREN KİŞİ TECRÜBELİ OLMALI

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Alzheimer hastalığının bakımının profesyonel bir iş olduğunu vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti: “Bakımda görev alan kişilerin bazı sağlık bilgisine ve hasta bakım tecrübesine sahip olması gerekli. Bu şart yerine getirilemiyorsa, bakımı üstlenen hasta yakını mümkün olduğu kadar bilgisini artırmalı. Ülkemizde bakımevi seçeneği yaygın değil. Bu seçenek bazı hastalarda olumsuz etki yapıyor.”