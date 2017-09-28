Kahvelere ‘kanser’ uyarısı

ABD’nin California Eyaleti’nde Zehirli Maddeler Konseyi (CERT), kahve üretimi ve dağıtımı yapan 90 şirkete karşı “Kanserojen madde içeriyor” ibaresi konulması için dava açtı. Çünkü CERT’e göre ısıl işlem gören kavrulmuş kahve çekirdeklerinde ‘akrilamid’ adlı kanserojen maddeden az miktarda da olsa bulunuyor.

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‘AKRİLAMİD’SİZ ÜRETİLSİN’

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; mahkeme CERT’in talebini kabul ederse, kahve sektörü astronomik tazminat davaları ile karşılaşabilir. Konseyin avukatlarından Raphael Metzger, temel amaçlarının kahve endüstrisinin bu kimyasal maddeyi ürünlerinden çıkarmasını sağlamak olduğunu vurgularken, “Ben de nüfusun üçte ikisi gibi kahve bağımlısıyım. Ancak kahve endüstrisinin akrilamidsiz üretim sağlaması gerekiyor” diye konuştu.

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SADECE KAHVEDE BULUNMUYOR

Akrilamid, nişasta içeren ve yüksek sıcaklıklarda işlem gören tüm yiyeceklerde bulunabiliyor. Yüksek sıcaklığa maruz kalan; kahve, çikolata, kavrulmuş kuru yemişler, patates kızartması, cipsler, tahıllar, bisküviler, ekmekler, karamelize edilen meyvelerle sebzelerde akrilamid oranı yüksek.