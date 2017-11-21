Kara Sevda'ya 45. Emmy Ödül Töreni'nde "En İyi Yabancı Dizi" kategorisinde birincilik!

Star TV'de bir dönem ekrana gelen ve başrollerini Burak Özçivit, Kaan Urgancıoğlu ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Kara Sevda dizisi, 45. Uluslararası Emmy Ödül Töreni'nde "En İyi Yabancı Dizi" kategorisinde birinci oldu.

11 kategoride toplam 18 üleden dizilerin katıldığı ve New York'ta düzenlenen 45. Uluslarası Emmy Ödül Töreni'nde "En İyi Yabancı Dizi" kategorisinde birinci olan Kara Sevda dizisi, birinciliği elde etti.

Ay Yapım ekibi, ödülü kazandıktan sonra müjdeli haberi sevenleriyle sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğrafla duyurdu.

Kara Sevda

45. Emmy Ödül Töreni

En İyi Yabancı Dizi

ödül