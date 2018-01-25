Türkiye'nin ardından, Katar da Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almak için görüşmelere başladı.

Katar'ın Moskova Büyükelçisi Fahad Mohammad el Attiyah, konuyla ilgili sorulara görüşmelerde büyük ilerleme sağlandığını belirterek, S-400 alımını doğruladı. Ekim ayında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Katar ziyareti sırasında, iki ülke arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandığı hatırlatılarak, askeri eğitim konusunda da Rusya'yla birlikte çalışacakları ifade edildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, terörü desteklemekle suçladıkları Katar'a ambargo kararı almışlardı. İddiaları reddeden Katar, bu ülkelerin kendi politikalarını Doha'ya dikte etmeye çalıştığını belirtiyor.

Katar ile yakın müttefik olan Türkiye ile Rusya arasında S-400 imzaları 29 Aralık'ta Ankara'da atılmıştı. Moskova'dan S-400 sistemlerini satın alan ilk NATO ülkesi olacak olan Türkiye, anlaşma uyarınca Rusya’ya 2.5 milyar dolar ödeme yapacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER