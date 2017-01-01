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KÜLTÜR-SANAT

2017'nin en çok satan albümleri

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:57:08 HABERTURK.COM

  • 1 2017'nin en çok satan albümleri
    1 | 23

    Muna, 'About U'

     

    Şubat ayında piyasa çıkan "About U" yükselen sesleri yakalayan çok özel bir albüm.

  • 2 2017'nin en çok satan albümleri
    2 | 23

    Rag'n'Bone Man, 'Human'

    "Human" parçasıyla dillerden düşmeyen Rag'n'Bone şüphesiz yılın en iyi çıkış albümlerinden bir tanesi. 

  • 3 2017'nin en çok satan albümleri
    3 | 23

    Stormzy, 'Gang Signs and Prayer' 

    16 parçadan oluşan Gang Signs and Prayer albümü Stormzy'nin ilk albümü. Gang Signs and Prayer kısa sürede en çok satanlar listesine girmeyi başardı. 

  • 4 2017'nin en çok satan albümleri
    4 | 23

    Migos, 'Culture'

    Donald Glover'a göre albümde yer alan "Bad and Boujee" parçası tüm zamanların en iyi parçası olmaya aday.

     

  • 5 2017'nin en çok satan albümleri
    5 | 23

    Ed Sheeran, 'Divide'

    2017'in kuşkusuz en çok dinlenilen parçası "Shape of You" nun yer aldığı Divide albümü Save Myself, Eraser gibi parçalar da oldukça zengin bir albüm.

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