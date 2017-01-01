2017'nin en çok satan albümleri

Muna, 'About U'
Şubat ayında piyasa çıkan "About U" yükselen sesleri yakalayan çok özel bir albüm.
Rag'n'Bone Man, 'Human'
"Human" parçasıyla dillerden düşmeyen Rag'n'Bone şüphesiz yılın en iyi çıkış albümlerinden bir tanesi.
Stormzy, 'Gang Signs and Prayer'
16 parçadan oluşan Gang Signs and Prayer albümü Stormzy'nin ilk albümü. Gang Signs and Prayer kısa sürede en çok satanlar listesine girmeyi başardı.
Migos, 'Culture'
Donald Glover'a göre albümde yer alan "Bad and Boujee" parçası tüm zamanların en iyi parçası olmaya aday.
Ed Sheeran, 'Divide'
2017'in kuşkusuz en çok dinlenilen parçası "Shape of You" nun yer aldığı Divide albümü Save Myself, Eraser gibi parçalar da oldukça zengin bir albüm.