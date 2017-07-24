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Ben Affleck, Batman ikilemine yanıt verdi

Ben Affleck, Batman filminde rol almayacağıyla ilgili söylentilere cevap verdi

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Bir süre önce, Ben Affleck’in Batman rolünü oynamaktan memnun olmadığı iddia edilmişti. ABD’li oyuncu Ben Affleck, bir sonraki Batman filminde rol almayacağına dair söylentilere son noktayı koydu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, San Diego Comic-Con’da Warner Bros’un düzenlediği panelde konuşan Affleck, bir seyircinin söylentileri hatırlatması üzerine “Bir şeyi açıklığa kavuşturayım. Tüm sinema filmleri arasında Batman gelmiş geçmiş en efsane şey. İyi ki bu rolü üstlenmişim. Harika bir stüdyoda, harika isimlerle çalışıyorum. Batman olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

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