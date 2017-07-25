Hollywood yıldızı Brad Pitt, Angelina Jolie ile ayrılık aşamasında yaşadığı zor günleri atlatmasına yardım eden arkadaşı Frank Ocean’ın konserinde görüntülendi.

Gazete Habertürk' teki habere göre, 53 yaşındaki ABD’li oyuncu, kendisi için şarkı söyleyen Frank Ocean’ın konserine sürpriz bir katkıda bulundu.

Brad Pitt konser sırasında sahnenin bir bölümünde telefonla konuşma rolü yaparken, görüntüsü büyük ekrana yansıtıldı.