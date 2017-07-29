Arabesk müziği rock barlarda çalmasını sağlayanlardan Istanbul Arabesque Project (IAP). 7 yıldan bu yana 4 albüm, 2 single yayınladı. Müslüm Gürses, Emrah, Hakkı Bulut, Selami Şahin, İbrahim Tatlıses gibi birçok büyük isimle yolları kesişti. HT Cumartesi'de Uce Ulusum'a röportaj veren ekip şimdi de 20 yıldır stüdyoya girmeyen değerli sanatçı Kamuran Akkor’u ikna etti ve Müslüm Gürses’in hit parçası Kaç Kadeh Kırdı’yı rock sound’uyla yeniden söyletti. Akkor, havalı siyah deri elbisesi içinde parçayı öyle bir edayla seslendirmiş ki sanki yıllardır rock söylüyor. Eh, arkasındaki ekip de sıkı... Bu hafta doğum gününü kutlayacak sanatçı stüdyo heyecanını HT Cumartesi’ye anlattı.

- 20 yıl sonra stüdyoya girmek sizi nasıl hissettirdi?

Çok heyecanlıydı ve gerçekten özlemişim. Kayda girene kadar da açıkçası biraz tedirgindim fakat mikrofonun başına geçince heyecanım bir anda geçti.

- Kaç Kadeh Kırıldı parçasını okudunuz.

Çok beğendiğim ve iddialı bir şarkıydı. Hep söylemek istemiştim fakat bir türlü fırsat olmamıştı. Kısmet bugüne ve IAP ile birlikte söylemekmiş. Güzel bir yorum oldu.

- Nasıl bu projeye dahil olmaya karar verdiniz?

Biliyorsunuz eşim Vasfi Uçaroğlu’nu bir süre önce kaybetmiştim. Nur içinde yatsın... Kendimi toparlamam biraz vakit aldı. Buralara adım adım geldim, yeni başlamış gibi. Uzun zamandır severek takip ettiğim IAP arayıp teklifi yaptığında başta biraz tedirgin oldum. Kızım Menekşe’nin de desteğiyle bu değerli şarkıyı okumaya karar verdim

- Klip çekimleri nasıl geçti?

Çok rahattı. Çekimi KATS Sahne’de yaptık. Buranın ilk klip çekimi bana nasip olmuş oldu. Elbiselerime de kızım Menekşe’yle birlikte karar verdik.

- Yeniden sahnelere de çıkacak mısınız IAP ile?

KATS Sahne’de zaten ‘yeni gazino günleri’ kapsamında sahne alıyordum. Fakat İstanbul Arabesque Project ile birlikte neler yapacağız, hep birlikte göreceğiz. Sürprizlere hazır olun.

- Rock sound’larını nasıl buldunuz?

Rock müziğe çok uzak değilim. Daha doğrusu uzak kalamadım. Onur Şenay ve torunum Cengiz Orhonlu çok iyi rock müzik dinleyicileri. Eh, ben de bu sound’dan payıma düşeni aldım.

- Belki bir rock albümü yaparsınız?

Sormayın, bu konuda çok teşvik alıyorum ve bana çok yakıştığını söylüyorlar. Birlikte göreceğiz

- Pazartesi doğum gününüz. Şimdiden yeni yaşınızı kutlarım. Bundan sonraki hayalleriniz, planlarınız neler?

planlarınız neler? Nezaketiniz için çok teşekkür ederim. Hayallerim hiç azalmıyor ve sürekli kendimi geliştirmek için uğraşıyorum. Geçen sezon Onur Şenay’ın yönettiği Kader Arkadaşım isimli tiyatro oyununda oynadım. Çok heyecan vericiydi. Kendimi farklı alanlarda denemeyi seviyorum. Bu sezon da sürpriz bir şeyler hazırlıyoruz.

- Müzik dünyasının en parıltılı ve üretken döneminde çok güzel işler yaptınız. O dönemde olan günümüzde olmayan sizce nedir?

O zamanlar stüdyolarda böyle kanal kayıt yapılmazdı. Orkestra ile birlikte kayda girerdik, bir kişi bile hata yapsa şarkıyı tekrar baştan çalardık. Şimdi teknoloji çok gelişti. Bence yenilik eksiği var. Eski parçalar hâlâ daha çok gündemde kalıyor...

İstanbul Arabesque Project: Büyük hayranıyız!

- Kamuran Hanım’ı nasıl ikna ettiniz?

Kamuran Hanım ile bir şarkıda bir araya gelmek bizim için hayaldi. Büyük hayranıyız. Bir şekilde kızı Menekşe Hanım’a ulaştık. Önce kabul etmedi. Birkaç hafta sonra Kamuran Hanım projeye daha sıcak baktı. Samimiyetimize inandı, bize güvendi.

- Niçin Kaç Kadeh Kırıldı’yı seçtiniz?

Kaç Kadeh Kırıldı, arabesk tarihindeki en büyük eserlerden ve Müslüm Gürses’in çok önemli hit’lerinden. Bir diğer etken, eseri çok seviyor olmamız ve konserlerimizde çaldığımızda çok olumlu tepkiler almamız. Eser sahipleri Burhan Bayar, Şakir Askan ve unutulmaz ses Müslüm Gürses’e saygı duruşunda bulunmak istedik.

- Bu sefer parçalarda nasıl bir altyapı oldu?

İngiliz rock sound’unun hayranıyız. Ona yakın bir gitar ve davul sound’u oturtmaya çalıştık. Alaturka sazları orijinaline yakın, klavyeleri de retro bir sound ile düzenlemeye çalıştık.

- Bu proje IAP’ye ne kattı?

Mutluluk. Hayran olduğumuz bir sanatçı, bizimle bir yola çıktı.

- Bundan sonra neler olacak, planlarınız neler?

Çalışmalarımız, konserlerimiz devam ediyor. Rock barlara gelen müzik dinleyicisini Kamuran Akkor ile tanıştırmak istiyoruz.