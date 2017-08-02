2012 yılından beri Eurovision yarışmasına katılmayan ve yayınlamayan Türkiye'nin 2018 Eurovision'da yeniden katılacağı ve Manga grubunun ikinci kez temsil edeceği iddia ediliyor. Manga Eurovision 2018'de Türkiye'yi temsil edecek mi? Türkiye Eurovision 2018'e katılacak mı?

TÜRKİYE EUROVİSİON 2018'E KATILACAK MI?

2003 yılında Eurovision'da 'Everyway That I Can' şarkısı ile Türkiye'ye birinciliği getiren Sertap Erener'in '2018'de Türkiye Eurovision'da' paylaşımı vatandaşlarda merak uyandırırken, 2010 yılında düzenlenen 55. Eurovision yarışmasında 2. olarak ülkemizi temsil eden Manga'nın Twitter hesabından paylaştığı 'Eurovision? Yine yeni yeniden...' paylaşımı, Türkiye'nin yeniden Eurovision'a katılacağı olarak yorumlandı.

TRT'nin 2012 yılından beri yarışmamaya katılmama kararı hala devam etmektedir. Manga grubunun paylaşımının ardından vatandaşlar, heyecanla Türkiye'nin Eurovision 2018'e katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt arıyor. Fakat TRT'den 2018 Eurovision hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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