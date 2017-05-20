DÜNYADAN

Diva Maryse'in çıplak fotoğrafları internete sızdı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:42:29

  • 1 Diva Maryse'in çıplak fotoğrafları internete sızdı
    1 | 31

    Fransız asıllı Kanadalı manken ve profesyonel güreşçi Diva Maryse, çıplak fotoğrafları internete sızan son kurban oldu.

  • 2 Diva Maryse'in çıplak fotoğrafları internete sızdı
    2 | 31

    The Miz ile evli olan 34 yaşındaki Diva Maryse bu aralar zor günler geçiriyor.

  • 3 Diva Maryse'in çıplak fotoğrafları internete sızdı
    3 | 31

    11 yıllık güreş kariyerinin ardından modelliğe başlayan Diva Maryse, WWE’nin en popüler isimleri arasında yer alıyor.

  • 4 Diva Maryse'in çıplak fotoğrafları internete sızdı
    4 | 31

    Ayrıca pazartesi gecesi, sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan çıplak resimlere sahip en yeni WWE güreşçisi.

  • 5 Diva Maryse'in çıplak fotoğrafları internete sızdı
    5 | 31

    Maryse, on yıl önce Playboy'un Kanada Kızları takviminin kapağında da yer almıştı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000