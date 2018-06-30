Ankara 4. Aile Mahkemesi’ndeki dava dosyasına göre, Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan iş yerinde tekstil toptancılığı yapan Sinan A., komşusu Aydan S. ile uzun süredir devam eden gerginlik yaşadı. 2 komşu hakaret ve tehdit iddialarıyla ilgili olarak defalarca birbirinden şikâyetçi oldu. Aydan S., binaya giriş-çıkışlarında ya da balkona çıktığında Sinan A.’nın sözlü tacizine uğradığını iddia etti. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Aydan S.’nin avukatı Gülşah Yıldırım aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçede, “Kendisinden korkuyorum, gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum” dedi. Sinan A. ise karşı şikâyet dilekçesinde, şu iddialarda bulundu :
2000 YILINDAN BERİ ŞİKÂYETÇİ
“Hanımefendi beni ve ailemi 2000 senesinden beri defalarca mahkemeye vermiş ve çeşitli kurumlara şikâyet etmiş, hepsinde de beraat ettim. Aydan S., 55 veya 60 yaşlarında komşularını devamlı şikâyet eden ve mahkemeye veren bir bayandır. Yıllar önce aynı mahallede oturan oto yıkamada çalışan bir çocuk için kendisine sarkıntılıkta bulunduğuna ilişkin şikâyette bulunmuştu. Çocuk bizi şahit olarak yazdırmıştı. Biz de mahkemeye geldik şahit olduk. O gün bugündür davacı benimle uğraşıyor, her gördüğü yerde bana küfür ediyor, hakaret ediyor. Komşu binada tekstil işi yapıyorum. Ayın 15 gününü şehir dışında geçiriyorum. Davacıyla yüz yüze gelecek muhatap olacak bir durum yok, ancak beni her gördüğü yerde tahrik edip duruyor, davacıyla yüz yüze gelmek istemiyorum, karşı karşıya da gelmek istemiyorum. Benim kendisine bir yanlışım olduysa binlerce kez özür diliyorum.”
KADIN KOMŞUYA BALKON SERBEST
Ankara 4. Aile Mahkemesi Hakimi Dursun Genel, 6284 sayılı yasa kapsamında dikkat çeken tedbirlere karar verdi. Buna göre, tarafların karşılıklı olarak birbirlerine tehdit, hakaret, şiddete yönelik tutum ve davranış içerisinde, ya da birbirlerini küçük düşürücü hareketlerde bulunmamalarına, birbirlerine selam vermemelerine karar verdi. Mahkeme, Sinan A.’nın Aydan S.’ye 3 metreden fazla yaklaşmaması konusunda uyarılmasına, birbirlerinin eşyalarına zarar vermemelerine, birbirlerini iletişim araçlarıyla rahatsız etmemelerine, davacının (Aydan S.) rahatlıkla balkona çıkmasına, Sinan A. ve arkadaşlarının balkonun altına yaklaşmamasına karar verdi.
ERKEĞE BALKON ALTINDAN HAPİS
Mahkemenin bu kararı taraflar arasındaki sorunu çözmeye yetmedi. Aydan S., Sinan A.,’nın verilen tedbir kararlarını ihlal ettiğini, balkonun altına yaklaştığını fotoğraflayıp, tekrar Ankara 4. Aile Mahkemesine başvurdu. Yapılan başvuruda Sinan A.’nın, tedbir kararına uymadığı için zorlama hapsine karar verilmesini istedi. Hâkim Dursun Genel de başvuruyu kabul ederek, 15 Mayıs 2018 tarihinde, tedbire muhalefet eden Sinan A.’nın 6284 sayılı kanunun 13. Maddesi gereğince 5 gün zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi.
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