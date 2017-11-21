Osmaniye'de bebeğe isim koyma kavgası

Bebeğin annesi yeni doğan erkek bebeğe babasının ismi olan Hasan adını koymak istedi. Kocası, "Ailenden biri olmasın da hangi ismi koyarsan koy" dedi. Ortalık kan gölüne döndü.
Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in aktardığı bilgilere göre, Osmaniye'de bir hafta önce doğan bebeklerine isim verme kavgası yüzünden tartışan karı kocanın gerginliği ailelerine sıçradı. Çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si kadın 6 kişi yaralandı. Kavgada yaşamını yitiren bebeğin babasının askerden izne gelen kuzeni 23 yaşındaki Musa Çeçan gözyaşları arasında toprağa verildi.
BEBEĞİNİ BIRAKIP BABAEVİNE GİTTİ
Olay Osmaniye merkeze bağlı Karaboyunlu Mahallesi'nde dün meydana geldi. 4 çocuklu Niyazi ve Emine Çeçan çiftinin bir hafta önce bir erkek bebekleri dünyaya geldi. Emine Çeçan bebeğine babasının adı ve soyadı olan 'Hasan Derin' ismini koymak istedi. Niyazi Çeçan ise eşine, "Ailenden biri olmasın da istediğin başka bir isim koy" yanıtını verdi. Bunun üzerine karı koca tartışmaya başladı. Emine Çeçan, eşinin kendisine hakaret ettiğini öne sürerek bebeğini de bırakıp babaevine gitti.
3 AY ÖNCE TARTIŞMIŞLAR
Konfeksiyonculuk yapan Niyazi Çeçan'ın kendi ailesinden yakınları ile bir araya gelerek, müteahhitlik yapan kayınbiraderlerinden 3 ay önce bir işyeri satın aldığı, iddiaya göre teslim edilen işyerinin taahhüt edilen metrekareden düşük olduğu ve bu nedenle iki aile arasında husumet olduğu öne sürüldü. Niyazi Çeçan, yanına askerden izne gelen amcasının oğlu Musa Çeçan ile babası, amca çocukları ve eşlerini de alarak eşinin babaevine gitti.
ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ
Bir süre sohbet eden iki aile arasında kız tarafının bebeğe verilecek isim konusundaki ısrarı, erkek tarafının ise "Bize işyeri sattınız, kandırdınız" sözleri üzerine tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya döndü. Musa Çeçan (23) av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti. 2'si kavgayı ayırmaya çalışan kadın olmak üzere 6 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.
ANNE BABA EVİNDE, BEBEK BABASININ YANINDA
Kavganın ardından yaşamını yitiren Musa Çeçan Osmaniye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Adı henüz konulmayan bebek babasının evine geri götürülürken, annesi ise kendi babasının evinde kaldı.
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