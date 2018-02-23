Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, öğrenci kapmak için kıran kırana rekabetin yaşandığı eğitim sektörüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, bazı özel okulların web sitelerini hazırlayan tasarımcıların, internet aramalarında okulu ön plana çıkarmak için “porno” ve “bitcoin” gibi çok aranan kelimeleri kullandıklarının tespit edildiğini belirten Tırnakçı, “Bazı okullar web tasarımcılarına kurban gidiyor. Özel okullar, Google aramalarında ilk sırada yer almak için siteyi uzman web tasarımcılarına bırakıyor. 12 özel okul sitesinin kaynak kodlarında sıkıntılı kelimeler yer alıyor. Siteyi tasarlayanlar, arkada görünmeyen kod kısmına Google’dan çok aranan kelimeleri yazmış. Bunlar arasında ‘porno, bitcoin’ gibi sakıncalı kelimeler bulunuyor. Siz Google’da ‘bitcoin’ diye arama yaptığınızda bu özel okullarla da karşılaşabilirsiniz. Bize uyarı geldi. Bu kelimeler sitenin kodları arasına yerleştirildiği için 12 özel okulun internet sitesi erişime engellendi. Ancak hem söz konusu özel okullar hem de Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda masum. Kaynak kodların arasına yerleştirilen kelimelerden onların da haberi yok. Böyle şeylerin çocuklarımızın bulunduğu ortamda barınmasına izin vermeyiz” dedi.
TABLETLER TAKİPTE
Öğrencilerin gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek içeriklere karşı tetikte olduklarını kaydeden Tırnakçı, “Özel okul sitelerinin yanı sıra haber, video ve oyun içerikli bazı siteler de erişime engellendi. Gelen şikâyetleri değerlendiriyoruz. Okullardaki güvenlik politikalarını tek başımıza düzenlemiyoruz. Devletin istihbarat birimi de çok sıkı çalışıyor” diye konuştu. MEB’e bağlı 1.5 milyon tabletin dolaşımda olduğunu dile getiren Tırnakçı, “700 bin civarında tablet de takip ediliyor. Öğrenciler tablette olumsuz bir işlem yaptığında tek bir tuşla yanlışını engelleyebiliyoruz. Tehlikeli oyunlar tablette kendiliğinden bloke oluyor. Öğrencilerin takip bilgileri paylaşılmıyor. Tabletlerde yüzde 73 ile en fazla MEB’in Eğitim Bilişim Ağı (EBA), oyun siteleri ve sosyal medyaya giriş görünüyor” ifadesini kullandı. Uygulamadan haberleri olmadığını vurgulayan Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal ise “Türkiye’de 9 bin özel okul var. 12’sinin web uzmanlarına kurban gitmesi söz konusu. Daha önce böyle bir sorunla karşılaşmamıştık. Herkes daha dikkatli olacaktır” dedi.
‘ÜCRETSİZ ŞABLONLARA SERPİŞTİRİLİYOR’
Bilişim Teknolojileri Derneği Başkanı Burcu Yılmaz: Bazı web tasarımcıları web sitesini ön plana çıkarmak için popüler kelimeleri kaynak kodlara yerleştiriyor. Ama bu etkili bir yöntem değil. Google algoritması artık içerik ve az bulunurlukla ilgili siteleri ön plana çıkarıyor.
Web uzmanı Bekir Kurt: İki neden var. İlki bazı web tasarımcıları sitelerin kodlarını yasal olmayan şekilde paylaşıyor. Özel okullar, bu ücretsiz hazır site ve şablonları kullanıyor. Bu kelimeler, ücretsiz şablonların arasına serpiştirilmiş oluyor. İkincisi ise özel okullar arasındaki rekabet. ‘Porno, bitcoin’ gibi kelimelerle bilinirliğini artırıyor. Site iyice tanınıyor. Bu Google için legal. Bilinirlik arttığı için bu sitelerin kalite puanları da artıyor. Bu yüzden ilk sırada yer almaları sağlanıyor.
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