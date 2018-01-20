Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Habertürk’e konuştu. Sık sık gündeme gelen domuz gribi ile ilgili iddiaları hatırlattığımız Demircan, “İnsanlar grip, nezle ve soğuk algınlığını karıştırabiliyor. Bütün fatura grip hanesine yazılıyor. Grip yükseliyor görüntüsü veriliyor. Gribin takipçisiyiz. Domuz gribi yok” dedi.
Laboratuvar verileri üzerinden konuştuğunu vurgulayan Demircan, “Önümüzdeki senelerde griple ilgili büyük bir alevlenme görünmüyor. Yine de uyanık olmak lazım. Geçmişte görülmemiş ya da yapı değiştirmiş virüsler, yeni tehlikeler çıkarabiliyor. Asıl önemli olan grip olmamak. Vatandaş kendi önlemini almalı” uyarısını da yaptı. Grip için yaygın bir aşılama kampanyası içerisinde olmadıklarını belirten Bakan Demircan, grip aşısını daha çok riskli gruplar için önerdiklerini ifade etti. Demircan, grip tedavisinde antibiyotiğe ihtiyaç duyulmadığını dile getirdi.
1.5 MİLYAR TL TASARRUF
Demircan, antibiyotiklerin insanın yaşam süresine ortalama 6 yıl katkısı olduğuna işaret ederek ancak artık dünyada yılda 700 bin insanın antibiyotiğe dirençli bakteriler yüzünden hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Demircan, antibiyotiğe karşı yürütülen kampanyalar sonucunda daha önce her 100 reçeteden 35’inde antibiyotik yazılırken, şimdi bu oranın 29’a düştüğünü belirtti. Demircan, tüketimin azalmasıyla 1.5 milyar TL tasarruf sağlandığına dikkat çekti.
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