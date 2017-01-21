SAĞLIK HABERLERİ
21 OCAK 2017
Canan Karatay
SAĞLIK

Canan Karatay palm yağı tartışmalarına son noktayı koydu

Prof. Dr. Canan Karatay, son günlerde Nutella ile gündeme gelen palm yağı tartışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

21 Ocak 2017 Cumartesi, 18:42:23 Güncelleme: 18:45:37 AA

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, palm yağı tartışmalarının gündeme gelmesine ilişkin, "Bu yağ bitkisel ve çok yüksek miktarda omega 6 içerir ve omega 6 da maalesef iyi kullanılmadığı zaman bütün hastalıkların temelinde o vardır." dedi.

Karatay, Bursa'da katıldığı imza günü etkinliği öncesi son günlerde tartışılan "palm yağı" kullanımına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Palm yağının, palmiye ağacının meyvesinin çekirdeği veya et kısmından çıkartılan bitkisel bir yağ olduğunu hatırlatan Karatay, şöyle konuştu:

"Bu yağ bitkisel ve çok yüksek miktarda omega 6 içerir ve omega 6 da maalesef iyi kullanılmadığı zaman bütün hastalıkların temelinde o vardır. Bütün bitkisel yağlı çekirdeklerden elde edilen bu yağlar, sadece palmiye değil, mısır özü yağı, ayçiçeği yağı hepsi hemen bozulurlar ve trans yağ meydana gelir. Trans yağlar da kronik dediğimiz hastalıklar ve başta kanser olmak üzere her türlü hastalığın nedenidir. Çünkü trans yağlar vücuda girdiği ve hücrelerimizin zarına yerleştiği zaman her türlü hücrenin normal fonksiyonunu bozmaktadır ve bağışıklık sistemini çökertmektedir."

Bu yağın kullanımının çocukları ve yetişkinleri etkilediğini de vurgulayan Karatay, şöyle devam etti:"Çocukların bünyeleri daha hassas ve büyüme çağındalar. Daha fazla kullandıkları, daha fazla sevdikleri için daha da çok sevdirmeye yönlendirildikleri için bütün çocuklar bununla büyümüş durumda. Şimdiki gençlerden 'Ben onu yemeden yapamam' diyen var. 'Her gün bir kavanoz yiyerek büyüdüm' diyenler var. Bütün bunlarda hakikaten kronik/dejeneratif hastalıkların hücresel düzeyde temelinin atılmış olduğunu düşünüyorum."Zeytinyağının en sağlıklı yağ olduğunu anımsatan Karatay, "Zeytinyağı da rafine olduğu zaman tehlikelidir. Bütün yağlar rafine olduğu zaman kanserojen olurlar." ifadelerini kullandı.

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