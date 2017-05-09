Yağız Bekte 1.5 yaşında ama 32 kilo!

Samsun'da yaşayan Sedat ve Sevda Bekte çiftinin çocukları 1.5 yaşındaki Yağız Bekte, leptin hormonu eksikliği hastalığı nedeniyle 32 kilo ağırlığa ulaştı. Oğlunun hastalığının tedavisinde kullanılacak ilacın bir kutusunun 4 bin 441 dolar olduğunu ve devletin karşılamadığını belirten Sedat Bekte, kendisinin de işçi olduğunu ve ilacı alamadığı için tedavinin de başlamadığını söyledi.

DOKTORLARIN YAZDIĞI İLAÇ KARŞILANMIYOR



DHA'da yer alan habere göre; Tekkeköy İlçesi'nde yaşan 32 yaşındaki Sedat ve 26 yaşındaki Sevda Bekte çiftinin ikinci çocukları olan Yağız Bekte'nin hızla kilo almasından şüphelenen ailesi Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yağız Bekte'nin 5 aylıkken yapılan tetkikler sonucunda leptin hormonu eksikliği rahatsızlığına sahip olduğu ortaya çıktı. Küçük çocuğun tedavisi için doktorlar tarafından yazılan ilacı devlet karşılamayınca aile yardım çağrısında bulundu.



Bir kutu ilacın bedelinin 4 bin 441 dolar olduğunu söyleyen Sedat Bekte, "Ben sanayide işçi olarak çalışıyorum. Oğlumun ilacı SGK tarafından karşılanmıyor. Benim de bu ilacı alacak durumum yok. Oğlumun 3 ayda bu ilaçtan 20 kutu kullanması gerekiyor. Daha önce yazılı bir şekilde ilgili kurumlara da başvurduk ancak hiçbir sonuç alamadık. Devletimizden yardım istiyoruz. Bizim sesimizi duysunlar. Oğlumun hastalığı için bir tedavi yolu var ancak biz bu ilaç yüzünden tedaviye başlayamıyoruz. Devletin oğlum gibi hastaların tedavisi için bu ilacı karşılamasını istiyoruz" dedi.

DOYMA HİSSİ YOK



Anne Sevda Bekte ise oğluna anne sütü verdiğini belirterek "Onu anne sütü ile besliyorum ancak ayda ortalama 2 kilo alıyor. Rahatsızlığı gereği doyma hissi yok. Sürekli acıkıyor. 32 kiloya ulaştı. Onu taşımakta bile zorlanıyorum. Ağabeyi 9 yaşında onun kıyafetlerini giyiyor. Oğluma kıyafet ve bez bulmakta bile zorlanıyoruz. 1,5 yaşında ama şu an kiloları nedeniyle yürüyemiyor. Devletimizden yardım bekliyoruz. Yağız eğer bu ilacı kulanırsa tedavi olabilir" diye konuştu.