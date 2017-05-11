Sarımsak, pek çok yemeğe katılabilen oldukça lezzetli ve sağlıklı bir besindir. Çok sevilmesine rağmen kokusu nedeniyle sarımsak çok sık tüketilmez. Ancak Amerikalı uzmanların yaptığı araştırmaya göre; sarımsak kokusunu, bir bardak süt ile geçirmek mümkün.

Sarımsakta bulunan ‘AMS’ isimli bileşen, sindirim sırasında parçalanmadığı için ağız ve vücutta kokuya neden oluyor. Ancak bir bardak süt sarımsağın içindeki bu bileşenin parçalanmasını sağlıyor ve kokuyu yüzde 50 azaltıyor.

SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

● Savunma sistemini kuvvetlendirmesi en çok bilinen sarımsak faydası olarak belirtilebilir.



● Beyaz kan hücrelerinin sayısını artırarak bağışıklığı kuvvetlendirir.



● Antiseptik ve antibiyotik özellik taşır. Bakteri ve mantarın üremesini önler. Doğal bir antibiyotik olarak bakteri ve virüslere karşı direnç kazandırır.

● Sarımsak kullanımı kalp hastalıklarının ortaya çıkma riskini düşürür. İyi kolesterolü artırır kötü kolesterolü ve trigliseritleri azaltıcı etkisi vardır.● Damar tıkanıklığına karşı korur. Yüksek tansiyonu olanlar için yararlıdır. Kan basıncını düşürücü etkisi vardır. Anti-hipertansif ilaçlara benzer etki göstermekle beraber onların yan etkilerine sahip değildir.● Kan dolaşımını düzenler.

● İçerdiği antikanser maddelerle sarımsak kanser önleyici bir besindir. Doğal öldürücü hücrelerin sayısını artırmak suretiyle bağışıklık sisteminin etkinliğini artırıcı etkisi bulunur.

● Sarımsak hakkında yapılan araştırmalar prostat bağırsak mide kanserine yakalanma olasılığını düşürdüğünü göstermektedir.

● Sindirim sistemini temizler.

● Şekeri dengeler.

● Sinüsleri açar.

● Sarımsak yararları arasında sigaranın olumsuz etkilerini gidermeye yardımcı olmasıda vardır.

● Sarımsak saç dökülmesine karşı önleyici ve saçkıran sorununa karşı da kullanılmaktadır.

● İster kıyılmış ister çiğ tüketilebilen sarımsak bağışıklığı artırır.

● Sarımsak iltihap sökücüdür.

● Sarımsak yiyecekleri korur, taze sarımsaktaki antibakteriyel oluşumlar besin zehirlenmesine yol açan salmonella ve E coli gibi bakterileri öldürür.

● Mantar tedavisinde kullanılır.

● Sindirim sistemini temizler.

● Zararlı mide parazitlerinin temizlenmesini sağlar.

● Sinüsleri açar.

● Enfeksiyonlara karşı vücudun direncini artırır.

● Kilo vermeye yardımcı olur.

● Erken acıkmayı önler.

● Yağ yakımını sağlar.

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Sarımsak çayı nasıl yapılır?

Malzemeler: 3 diş sarımsak, limon suyu ve 3,4 parça zencefil.

Sarımsak çayı hazırlanışı: Zencefilleri rendeden geçirin ve kısa bir süre kaynatın. Sarımsakları ezin ve içine atın. Ardından ocağı kapatın. Demlenmesi için ise yaklaşık 8,10 dakika bekleyin. Eğer isterseniz limon sıkabilirsiniz.

SARIMSAĞIN AŞIRISI ZARARLI MI?

Sarımsak oldukça faydalı olsa da aşırı tüketilmesi durumunda ağız kokusu, mide rahatsızlığı, ishal, gaz ve kötü vücut kokusuna neden olabilir. Ender görülen bazı vakalarda, sarımsak baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, kas ağrısı, baş dönmesi veya astım atakları ve deri döküntüleri gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, sarımsak tüketmek ilacın etkisini artırır ve pıhtılaşmayı zorlaştırabilir.