Sarımsak
SAĞLIK

Sarımsağın faydaları

Sarımsağın faydaları nelerdir? Sarımsak kokusu nasıl giderilir? Sarımsağın zararı var mı? Sarımsak çayı nasıl yapılır? İşte şarımsak hakkında merak ettiğiniz her şey Haberturk.com'da

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:49:07 Güncelleme: 17:29:00 HABERTURK.COM

Sarımsak, pek çok yemeğe katılabilen oldukça lezzetli ve sağlıklı bir besindir. Çok sevilmesine rağmen kokusu nedeniyle sarımsak çok sık tüketilmez. Ancak Amerikalı uzmanların yaptığı araştırmaya göre; sarımsak kokusunu, bir bardak süt ile geçirmek mümkün.

Sarımsakta bulunan ‘AMS’ isimli bileşen, sindirim sırasında parçalanmadığı için ağız ve vücutta kokuya neden oluyor. Ancak bir bardak süt sarımsağın içindeki bu bileşenin parçalanmasını sağlıyor ve kokuyu yüzde 50 azaltıyor.

SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

● Savunma sistemini kuvvetlendirmesi en çok bilinen sarımsak faydası olarak belirtilebilir.
 
● Beyaz kan hücrelerinin sayısını artırarak bağışıklığı kuvvetlendirir.

● Antiseptik ve antibiyotik özellik taşır. Bakteri ve mantarın üremesini önler. Doğal bir antibiyotik olarak bakteri ve virüslere karşı direnç kazandırır.



● Sarımsak kullanımı kalp hastalıklarının ortaya çıkma riskini düşürür. İyi kolesterolü artırır kötü  kolesterolü ve trigliseritleri azaltıcı etkisi vardır.

● Damar tıkanıklığına karşı korur. Yüksek tansiyonu olanlar için yararlıdır. Kan basıncını düşürücü etkisi vardır. Anti-hipertansif ilaçlara benzer etki göstermekle beraber onların yan etkilerine sahip değildir.

● Kan dolaşımını düzenler.

● İçerdiği antikanser maddelerle sarımsak kanser önleyici bir besindir. Doğal öldürücü hücrelerin sayısını artırmak suretiyle bağışıklık sisteminin etkinliğini artırıcı etkisi bulunur.

● Sarımsak hakkında yapılan araştırmalar prostat bağırsak mide kanserine yakalanma olasılığını düşürdüğünü göstermektedir.

● Sindirim sistemini temizler.

● Şekeri dengeler.

● Sinüsleri açar.

● Sarımsak yararları arasında sigaranın olumsuz etkilerini gidermeye yardımcı olmasıda vardır.

● Sarımsak saç dökülmesine karşı önleyici ve saçkıran sorununa karşı da kullanılmaktadır.

● İster kıyılmış ister çiğ tüketilebilen sarımsak bağışıklığı artırır.

● Sarımsak iltihap sökücüdür.

● Sarımsak yiyecekleri korur, taze sarımsaktaki antibakteriyel oluşumlar besin zehirlenmesine yol açan salmonella ve E coli gibi bakterileri öldürür.

● Mantar tedavisinde kullanılır.

● Sindirim sistemini temizler.

● Zararlı mide parazitlerinin temizlenmesini sağlar.

● Sinüsleri açar.

● Enfeksiyonlara karşı vücudun direncini artırır.

● Kilo vermeye yardımcı olur.

● Erken acıkmayı önler.

● Yağ yakımını sağlar.

SARIMSAKTAN EN İYİ FAYDAYI ALMAK İÇİN...

Sarımsak çayı nasıl yapılır?

Malzemeler: 3 diş sarımsak, limon suyu ve 3,4 parça zencefil.

Sarımsak çayı hazırlanışı: Zencefilleri rendeden geçirin ve kısa bir süre kaynatın. Sarımsakları ezin ve içine atın. Ardından ocağı kapatın. Demlenmesi için ise yaklaşık 8,10 dakika bekleyin. Eğer isterseniz limon sıkabilirsiniz.

SARIMSAĞIN AŞIRISI ZARARLI MI?

Sarımsak oldukça faydalı olsa da aşırı tüketilmesi durumunda ağız kokusu, mide rahatsızlığı, ishal, gaz ve kötü vücut kokusuna neden olabilir. Ender görülen bazı vakalarda, sarımsak baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, kas ağrısı, baş dönmesi veya astım atakları ve deri döküntüleri gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, sarımsak tüketmek ilacın etkisini artırır ve pıhtılaşmayı zorlaştırabilir.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
'Kızım Anneler Günü'nde hediye gibi geri geldi'
SAĞLIK

Sınav çıkışı eve beklediği kızına araba çarptı! "Öldü" dediler ama. ...
Diyalize girmekten 17 yıl sonra kurtuldu
SAĞLIK

Diyalize girmekten 17 yıl sonra kurtuldu
Bilim insanları görme engelliler için sentetik retina geliştirdi!
SAĞLIK

Bilim insanları görme engelliler için sentetik retina ...
Limon suyunun yararları
SAĞLIK

Bileğinize birkaç limon damlası damlatın ve...
Uzmanlardan kuş gribi uyarısı!
SAĞLIK

Uzmanlardan kuş gribi uyarısı!
Anne adaylarına ve emziren annelere 5 altın öneri
SAĞLIK

Anne adaylarına ve emziren annelere 5 altın öneri
'Kızım Anneler Günü'nde hediye gibi geri geldi'
SAĞLIK

SINAV ÇIKIŞI EVE BEKLEDİĞİ KIZINA ARABA ÇARPTI! "ÖLDÜ" DEDİLER AMA...
Anne adaylarına ve emziren annelere 5 altın öneri
SAĞLIK

ANNE ADAYLARINA VE EMZİREN ANNELERE 5 ALTIN ÖNERİ
Sarımsağın faydaları
SAĞLIK

SARIMSAĞIN BU FAYDALARINI BİLİYOR MUSUNUZ?
Uzmanlardan kuş gribi uyarısı!
SAĞLIK

UZMANLARDAN KUŞ GRİBİ UYARISI!
Limon suyunun yararları
SAĞLIK

BİLEĞİNİZE BİRKAÇ LİMON DAMLASI DAMLATIN VE...
Bilim insanları görme engelliler için sentetik retina geliştirdi!
SAĞLIK

BİLİM İNSANLARI GÖRME ENGELLİLER İÇİN SENTETİK RETİNA GELİŞTİRDİ!