Gel vatandaş randevuya gel

İzmir'in Ödemiş İlçesi’nde, hastaneye başvuran her 4 kişiden 3’ünün randevu almaması nedeniyle gereğinden fazla yoğunluk oluşturması ve çoğu hastanın muayene olamadan geri dönmesi yetkilileri harekete geçirdi.

Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre; Ödemiş Devlet Hastanesi yönetimi, vatandaşları bu alışkanlıklarından vazgeçirmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Pazardan yer kiralayan hastane yönetimi, vatandaşa nasıl randevu alacağını anlattı ve Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) hakkında bilgi verdi. Hastane Başhekimi Dr. Ömer Koçak, “Halkımızda, randevu sistemiyle ilgili bilgi eksikliği var. Biz de vatandaşa ulaşmak için pazardan yer kiraladık ve burada stant açtık. Hastane olarak pazara çıktık. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti randevulu sistemle verebileceğimizi ifade ettik” dedi.