Protein tozlarındaki tehlike!

Protein tozlarının zararlarıyla ilgili geçen pazar Habertürk’ün birinci sayfasında sürmanşetten duyurduğu HT Pazar haberi, Habertürk TV’de “Ece Üner ile 1 Gün” programında tartışmaya açıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Programa katılan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, protein tozlarının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolünden alınıp Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi gerektiğini belirterek, bu tozların eczanelerde satılması gerektiğini söyledi.

Yayına telefonla bağlanan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez ise, alınan protein tozlarının böbrekleri perişan ettiğini vurgulayarak, “Yüksek tansiyon yapıyor ve böbrek yetmezliğine sebep oluyor. Aşırı nabız aşırı tansiyon sonucunda felaketler ortaya çıkar. Insan fizyolojisinin üst sınırını zorlamamak lazım. Vücutta kas yapan şey toz değil, yediğin şeylerdir. O tozları almayıp, yumurta, et yesen, aynı neticeyi verir” dedi.

Spor Hekimi Cem Ergenç ise sadece protein ile beslenenlerin, böbrek, karaciğer ve kalp hastalıklarına yakalanabileceğine dikkat çekerek, şunları dedi: “Daha ileri aşamalarda, ani kalp ölümlerine neden olabiliyor. Bunlar maalesef geri dönüşümsüz problemler. Son yıllarda protein tozlarından kaynaklı böbrek yetmezliği gibi sağlık problemleri de görülüyor. Bu tozlar bence eczanelerde satılmalı.”