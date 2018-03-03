Kaşüstü Mahallesi’ndeki “kangal kavgası” 1 yıl önce başladı. Mahallenin hayvanseveri Osman Demir, kapısının önüne gelen sahipsiz kangal köpeğini bahçesine bağlayarak bakmaya başladı.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, köpeğin sahibini bulmak için de çaba gösteren Demir, camiden anons bile yaptırdı. Bu sırada ortaya çıkan Deniz E. “Sahibi benim” diyerek köpeği Osman Demir’den istedi. Ancak buna inanmayan Demir köpeği vermeyince, ikili arasında tartışma çıktı.

ARACA HASAR VERDİ

Gerginliğin ardından iddiaya göre Deniz E., Demir’in aracını sprey boyayla boyadı, kaportasını çizdi, camlarını kırıp lastiklerini kesti. Osman Demir, bunun üzerine köpeği verme kararı aldı.

Ancak bununla yetinmeyen Deniz E., köpeğini alıkoyduğu gerekçesiyle Demir’den 5 bin TL istedi. Bu taleple şoke olup köpeği vermekten vazgeçen ve tehdit edildiğini öne süren Osman Demir, çareyi şikayetçi olmakta buldu.

Demir, aracında da 17 bin TL hasar oluştuğu ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcısı Dilek Öner, şüpheli Deniz E. hakkında “mala zarar verme, hakaret ve tehdit” iddiasıyla dava açtı.

Şüphelinin 1 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi.

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