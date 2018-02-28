Habertürk, sigara yasaklarıyla ilgili merak edilen yasa taslağına ulaştı. Taslak, sigara satışlarında tüketimi ve erişimi özendirecek sunum ve pazarlama tekniklerini kısıtlayıcı hükümler içeriyor. Sigara paketleri özellikle çocukların ve gençlerin ilgisini çekecek şekilde gençlerin ilgisini çekecek şekilde renkli ve albenili olamayacak.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; tütün ürünleri, müşterilerin ulaşamayacağı ve göremeyeceği şekilde satılacak. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın tütünle mücadele kapsamında hazırlanması talimatını verdiği taslakta yer alan yeni düzenlemeler şöyle:

* Sigara paketleri tek tip olacak.

* Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünlerinin paketi belli standartlarda olacak. Paketler, düz ve öngörülen standartlarda piyasaya arz edilecek.

YÜZDE 5 KRİTERİ

* Sigara paketinin üzerinde sadece kutu yüzeyinin yüzde 5’ini aşmayacak puntoda markası yer alacak.

* Kutuda resim, amblem gibi görsellere yer verilemeyecek.

* Öngörülen sınırlayıcı kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri için de geçerli.

* Tek tip paketler Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği şekilde hazırlanacak.

* Yeni düzenlemeyle tütün ürünlerinin satışı da disipline edilecek. Büfelerde, marketlerde sigara satışları açıktan yapılamayacak. Kapalı dolaplar müşterinin göremeyeceği ve ulaşamayacağı noktalarda yer alacak.

* Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerler ile bunların yerleşkelerinde bulunan işletmelerde de tütün ürünü satışı yapılmayacak. "

UYGULAMA 7 AY SONRA

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, tütün satışıyla ilgili öngörülen yasakların yasanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 7 ay sonra uygulamaya gireceğini belirterek, “Bu süreçte ilgililer gerekli hazırlıkları yapacaklar” dedi. Yetkililer pakette yer alacak marka logosu, yazılar ve diğer işaretlere ilişkin de bir yönetmelik çıkarılacağını söyledi.

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