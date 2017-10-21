Silvan'da öğretmene silahlı saldırının detayları belli oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Öğretmen İzzet Güven, oturduğu apartmanın girişinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Güven'in, bina yöneticisi ve kapıcısıyla sohbet ettiği sırada, saldırganın gelip birini sorduğu, birkaç adım attıktan sonra dönüp öğretmene ateş etmeye başladığı belirtildi. Eşkali belirlen saldırganla birlikte 2 kişi aranırken 1 şüpheli de gözaltına alındı. Saldırganın uyuşturucu kullanmış olabileceği değerlendirilirken terör olasılığı da araştırılıyor. Yoğun bakımda tedavisi süren genç öğretmenin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan evli bir çocuk babası 33 yaşındaki öğretmen İzzettin Güven dün akşam oturduğu apartmanın girişinde silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Güven, Silvan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi'ne götürüldü.

YÖNETİCİ VE KAPICI İLE SOHBET EDERKEN SALDIRMIŞ



İzzettin Güven'in akşam saatlerinde bina yöneticisi ve kapıcısıyla, bina girişinde sohbet ettiği sırada saldıganın yanlarına gelerek ismini verdiği bir kişiyi sorduğu, kapıcının öyle birinin binada oturmadığını söylemesi üzerine dönüp birkaç adım attıktan sonra silahını çıkararak öğretmene ateş etmeye başladığı öğrenildi. Yönetici ve kapıcının alınan ifadelerinde, saldırganı daha önce hiç görmediklerini söyledikleri belirtildi. Olaydan yarım saat önce ise çevrede bulunan binalarda oturan asker eşlerinin şüpheli bir kişinin çevrede gezdiğini söyledikleri kaydedildi. O kişinin de olayla ilgisi olabileceği bildirildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, ARANIYOR



Görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda saldırgan tespit edilerek operasyon başlatıldı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alınırken, 20-23 yaşlarında olan saldırgan evinde bulunamadı. Silvan polisi saldırganla birlikte 2 kişiyi arıyor. Saldırganın uyuşturucu kullanmış olabileceği belirtilirken terör olasılığı da araştırılıyor. Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Evli ve bir çocuk babası olan Güven'in Mardin nüfusuna kayıtlığı ve Adana doğumlu olduğu belirtildi. 6 yıldır Silvan'da öğretmenlik yapan Güven'in müdür yardımcılığı yaptığı rehberlik ve araştırma merkezinde eşinin de öğretmen olduğu bildirildi. Dicle Üniversitesi Hastaneleri yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden genç öğretmenin durumunun iyi doğru gittiği öğrenildi.