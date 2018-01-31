Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bugün 4 roket atıldı. Sabah saatlerinde atılan 2 roketten biri 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kız Fatma Avlar'ın ölümüne neden oldu. Kısa süre sonra da aynı mahallede başka bir eve de roket düştü. Saat 14.20 sıralarında atılan bir roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde bir evin önüne, diğeri de Reyhanlı çevre yoluna düştü. Bugün Reyhanlı'ya atılan roket sayısı ise 4'e yükseldi.

REYHANLI BELEDİYE BAŞKANI: 17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in aktardığına göre, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, Afrin'den PYD/YPG tarafından atılan iki roketten birisinin isabet ettiği evde 17 yaşında bir gencin hayatını kaybettiğini söyledi.

Şanverdi, "Bugüne kadar ilçemize 30'un üzerinde roket isabet etti. Bu olaylarda 50'nin üzerinde kişi yaralandı, 1'i Suriyeli olmak üzere bugün kaybettiğimiz gencimizle 2 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Roket isabet eden ev ve park halindeki bir araçta hasar oluştu. Güvenlik güçleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

FATMA AVLAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırıda yaşamını yitiren 17 yaşındaki Fatma Avlar, son yolculuğuna uğurlandı.

AA'nın haberine göre; Avlar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hatay Devlet Hastanesinden alınarak törenin düzenleneceği Reyhanlı Atike Hanım Camisi'ne getirildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Avlar, Reyhanlı Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, Avlar'ın ailesinin yanı sıra Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay milletvekilleri Fevzi Şanverdi ve Adem Yeşildal, Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ve protokol üyeleri katıldı.

HATAY'A DAHA ÖNCE ATILAN ROKET KONTROLLÜ PATLATILDI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine daha önce düşen roket, kontrollü olarak patlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın yapıldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden, Reyhanlı ilçesine atılan roketlerden biri bugün Gültepe Mahallesi'ndeki bir okul ile evin arasına düştü. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak vatandaşlar uzaklaştırıldı. Düştüğü yerden çıkarılan patlamamış roket, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

Roketin kontrollü olarak patlatılmasıyla Reyhanlı'ya 5'inci roketin atıldığı sanıldı.

2 ROKET DAHA

Saat 14.20 sıralarında Afrin bölgesinden ateşlenen 2 roket daha Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Roketlerden birisi Gültepe Mahallesi, E-5 Karayoluna düştü. Diğer roketin ise Gültepe Mahallesi'ndeki bir okulun yanındaki boşluğa düştüğü öğrenildi. Bu saldırılarda 2 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

TSK, MİSLİYLE KARŞILIK VERİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, atılan roketlere Suriye sınırındaki obüslerle misliyle karşılık vermeye başladı.

AFRİN'DEN 52 ROKET ATILDI, 5 KİŞİ ÖLDÜ, 73 KİŞİ YARALANDI

AA'nın aktardığına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Arfin bölgesindeki terör hedeflerini bertaraf etmek amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda aradan geçen 11 günde Afrin'deki teröristler tarafından Kilis şehir merkezine 22 roketli, Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ise 30 roketli ve bir havan mermili saldırı yapıldı.

Sivil alanlara yönelik saldırılarda 2'si Suriyeli 5 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da yer aldığı 73 kişi yaralandı.

Reyhanlı'da sivil yerleşim yerlerine 28, Hassa kırsalına 2 roket düşen saldırılarda, Kırıkhan'a ise 1 havan mermisi atıldı.

Saldırılarda Reyhanlı'daki 17 yaşındaki Fatma Avlar ile Suriyeli sığınmacı Nadir El Fares (51) hayatını kaybetti, Kırıkhan'a atılan havan mermisi nedeniyle de TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş (30) yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 51 oldu.

Terör saldırılarında Reyhanlı'da 11 ev ile 15 iş yeri hasar gördü, 20 araç ise kullanılamaz hale geldi.

CHP'Lİ DUDU: HATAY'DA OKULLARIN TATİLİNİN UZATILMASINI TALEP EDİYORUM

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, roket saldırıları nedeniyle başta Reyhanlı ve Kilis olmak üzere sınır bölgesindeki yerleşimlerde okulların tatilinin uzatılmasını talep etti.

AA'nın haberine göre; Dudu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye tarafından Reyhanlı'ya hemen hemen her gün roket ve füze saldırılarının gerçekleştirildiğini belirtti.

İlk günkü saldırıda bir Suriye vatandaşının hayatını kaybettiğini anımsatan Dudu, bugün de Reyhanlı'ya iki roketin düştüğünü ve bir evin isabet alması sonucu Fatma Avlar adlı 17 yaşındaki genç bir kızın yaşamını yitirdiğini söyledi.

"Ne yazık ki üzülerek söylüyorum, öyle anlaşılıyor ki bu saldırıların arkası gelecek." diyen Dudu, bunun önlenmesi için Afrin'in derinliklerine kadar ulaşan bir güvenli bölge oluşturulmasını istedi.

Özellikle sınır bölgelerinde yaşayan halkın can güvenliklerinin sağlanması için bir an önce bu önlemin alınması gerektiğine dikkati çeken Dudu, roket saldırıları nedeniyle başta Reyhanlı ve Kilis olmak üzere sınır bölgesindeki yerleşimlerde, yeterli güvenlik önlemleri alınıncaya kadar "okulların tatilinin uzatılmasını" gerektiğini ifade etti.

Dudu, "Küçücük, gencecik yavrularımızın can güvenliği açısından bu mutlaka yapılmalıdır." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyen Dudu, "Zor iklim ve coğrafya şartlarında orada savaş veren şanlı ordumuza ve Mehmetçiklerimize de Allah'tan yardım diliyorum." ifadesini kullandı.

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