DHA'nın aktardığına göre, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi'nin arkasında bulunan 2 katlı bir inşaata isabet edip patladı.

SABAH SAATLERİNDE DE ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca sabah saatlerinde de Kilis'e roketli saldırı düzenlenmişti.

AA'nın haberine göre, Afrin'in kırsalındaki teröristler tarafından saat 10.20 sıralarında Şıh Mehmet Mahallesi'ne roket atıldı. Zeytinliğe isabet eden ve patlayan roket can ya da mal kaybına neden olmadı. Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yeri inceleme çalışmalarına başladı.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerce Afrin'deki terör hedeflerine Fırtına obüsleriyle misliyle karşılık verildi.

Bu arada Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak'tan bu yana Kilis'e 20 roket atıldı, biri Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.

REYHANLI'YA DA ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENDİ

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan iki roket Suriye sınırına yakın Bükülmez Mahallesi'ndeki boş araziye isabet etti.

Saldırıda herhangi can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Güvenlik güçleri roketlerin düştüğü yerde inceleme başlattı.

1 KİŞİ YARALANDI

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine öğle saatlerinde de roketli saldırı düzenlendi, saldırıda bir kişi yaralandı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan 2 roket, Gültepe Mahallesi'nde boş durumdaki bir evin duvarına isabet etti. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Saldırıda yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.



Roket isabet eden evin duvarı ve bir otomobilde hasar oluştu. Güvenlik güçleri, roketlerin düştüğü yerde incelemelerini sürdürüyor.

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