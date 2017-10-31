Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resen soruşturma başlattı.

Tezcan'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle yurtdışına çıkış yasağı getirilen CHP'li belediye başkanına destek verirken Cumhurbaşkanı hakkında kullandığı ifadeler tepki çekmişti. Tezcan'ın sözlerine Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da "Türkiye'de faşizan uygulamanın öncüsü olanlar, yasakları kaldıran büyük reformlara imza atan Cumhurbaşkanı'na saldırmaktadır. Türkiye'de bir faşist olsaydı, Bülent Tezcan kalkıp efelenip gürleyip böyle bir cümle sarf edemezdi" sözleriyle tepki göstermişti.

Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dilekçesinde "15 Temmuz 2016 darbe girişiminden önceki zaman diliminde FETÖ öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak diktatör algısı oluşturmak maksadıyla içeride ve dışarıda bir kampanya başlatılmıştır. Şüphelinin mensubu olduğu parti de genel başkan düzeyinde bu kampanyayı sahiplenmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında diktatör algısı oluşturmak için yoğun bir çaba sarf etmiştir." değerlendirmesine yer verildi.