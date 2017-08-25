West Bromwich Albion, Fenerbahçeli Josef de Souza'ya talip oldu!

Makedonya temsilcisi Vardar'a toplamda 4-1'lik skorla elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. NTV Spor'da yer alan habere göre Premeir Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahasına talip oldu. İngiliz ekibinin bu transfer için 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkarttığı belirtildi. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekibinin karar vermediği kaydedildi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Josef de Souza ve Mehmet Topal'ın birlikte oynamasından duydukları memnuniyetsizliği hem sosyal medyada hem de başka platformlarda sıkça dile getiriyordu.

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