Kavurmalı pide malzemeler

Hamuru için;

1 su bardağı ılık su,

1 su bardağı ılık süt,

4 yemek kaşığı zeytinyağı,

1 adet yumurta,

1 yemek kaşığı toz şeker,

1 tatlı kaşığı tuz,

1 paket kuru veya yaş maya,

Aldığı kadar un (dilerseniz tam buğdaylı un da tercih edebilirsiniz)

Kavurmalı pide iç harcı için;

Kavurma

Kaşar peyniri

Kavurmalı pide üzeri için;

1 adet yumurta

Kavurmalı pide nasıl yapılır?

Derin bir kapta yaş maya, ılık suyun yarısını ve toz şekeri eriyene kadar çırpın. Kabın üzerini örtüp mayanın köpürmesi için 20 dakika kadar bekleyin. Ardından içerisine bir yumurta kırın. Zeytinyağını da üzerine ekleyerek malzemeleri iyice çırpın. Daha sonra kalan ılık suyu, ılık sütü, tuzu ve azar azar unu ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurun üzerini kapatıp iki katına çıkana kadar mayalandırın. Böldüğünüz hamur parçalarını oval şekilde merdane ile açın. Ortasına kavurmayı ve kaşar peynirini yerleştirip kenarlarını içe doğru kapatın. Pideleri yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin ve tepside 30 dakika dinlendirin. Bir yumurtayı iyice çırpıp üzerine fırça ile sürün. Kavurmalı pideleri önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.