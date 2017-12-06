Türkiye Kayak Federasyonu'ndan 'Ilgaz Dağı' açıklaması

Türkiye Kayak Federasyonu, bugün DHA tarafından servis edilen 'Ilgaz Dağı'ndaki toprak kaymasına rağmen, Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde yer alan kayak tesisinin açık tutulduğu' iddiasına yönelik açıklamada bulundu.
Türkiye Kayak Federasyonu, yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.
Federasyonun açıklaması şöyle;
Ilgaz Dağı Milli Parkı sınırları içinde bulunan otelimizde can ve mal güvenliği açısından tehlike olduğunu ifade eden haber bütünü ile gerçek dışı bir açıklamadır. Ilgaz dağı oteller bölgesinde bulunan hiçbir otel herhangi bir heyelan tehdidi altında değildir. Bu haberi gerçek hilafına üretenler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.
Konu sadece kayak pistlerimizin 2-3 yıldır süren iyileştirilmesi çalışmalarında federasyonumuzca tespit edilen toprak hareketlerinin engellenmesine (her dağda mevcuttur) yönelik Spor Genel Müdürlüğü’ne yapılan tedbirleri içeren talebin çarpıtılarak Ilgaz Dağında heyelan varmışçasına gösterilmesi ve bunun sezon öncesi servis edilmesi manidardır.
Dolayısıyla Türkiye Kayak Federasyonu’nun daha iyi hizmet sunabilmek için yapmış olduğu iyileştirme taleplerinin farklı kişilerce çarptırılmasına hem kış turizmi hem de bölge ekonomisi açısından vereceği zarar göz önünde bulundurularak kamuoyuna bu açıklama yapılmıştır.
Saygılarımızla
Türkiye Kayak Federasyonu
OLAY
Doğan Haber Ajansı, servis ettiği haberinde Türkiye Kayak Federasyonu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen Ilgaz Dağı'ndaki tesisi açık tutmaya devam ettiğini ileri sürmüştü. İddiaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, kendisine ait olan ve işletmesini Türkiye Kayak Federasyonu'nun yaptığı Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yer alan tesis için 'toprak kayması var güvenlik nedeniyle boşaltın' yazısı göndermişti. Türkiye Kayak Federasyonu'nun ise uyarıları göz ardı ederek tesisi açık tutmaya devam ettiği belirtilmişti.
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