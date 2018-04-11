Suriye’deki iç savaş, Irak’taki karışıklık nedeniyle oluşan düzensiz göçle mücadele eden Türkiye, doğu sınırından gelen yeni bir göç dalgasıyla daha karşı karşıya kaldı. İran üzerinden Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapan sığınmacıların önemli bir bölümünü Afganistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerin vatandaşları oluşturuyor. Bu sığınmacıların bir bölümünün ilk hedefi, Avrupa ülkelerinde kendilerine yeni bir hayat kurmak olurken, bir bölümü de Türkiye’yi tercih ediyor. Son yapılan Bakanlar Kurulu’nda İran üzerinden gelen özellikle Afganların oluşturduğu yeni göç dalgası ele alındı.

TRANSİT ÜLKE DEĞİL, HEDEF ÜLKE

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre toplantıda, Türkiye’nin hem hedef hem transit ülke olarak sığınmacılar tarafından görüldüğü ifade edilirken, Afganların Türkiye’de yeni bir hayat kurmak istediği kaydedildi. Çok az bir bölümünün Avrupa’ya gitmeyi amaçladığı vurgulanırken, geçen yıl ile bu yılın ilk 3 ayında yasadışı yollarla giriş yapan sığınmacılar ele alındı. Buna göre, 2017’nin ilk çeyreğinde 6 bin Afgan sığınmacının İran üzerinden Türkiye’ye geldiği tespit edilirken, bu sayının 2018’de 27 bine ulaştığı belirtildi.

Türkiye’de bulunan geri gönderme merkezlerinin kapasitesinin yetersiz olduğu belirtilirken, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan ve İran sınırında bulunan Iğdır’a yapılması planlanan geri gönderme merkezinin ayrıntıları da Bakanlar Kurulu’nda masaya yatırıldı. Hafta sonu Afganistan’a ziyarette bulunan Yıldırım’ın bu konuyu temaslarında gündeme getirdiği ve muhataplarından gerekli önlemleri almalarını istediği kaydedildi. Türkiye’de halihazırda 8 bin 276 kapasiteli 18 geri gönderme merkezi bulunuyor. Avrupa Birliği projesi kapsamında 3 bin 150, yatırım programı kapsamında 4 bin 50 kapasiteli geri gönderme merkezinin açılması planlanıyor.

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