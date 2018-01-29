Uyuşturucu bağımlısı 1500 gence hayatlarını geri veren proje

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Mustafa Uzun’un madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında il sağlık müdürü olarak görev yaptığı dönemde Kırıkkale’de başlattığı “Hayat Boşluk Kabul Etmez Projesi” ile bin 500’den fazla gencin hayatı değişti. Kırıkkale’de başlatılan proje 81 ile yayıldı. Çocuk yaşta madde kullanmaya başlayan, yıllardır bağımlı olan kişiler yaşama tekrar bağlandı. Gençler hem madde bağımlılığından kurtuldu, hem de iş sahibi oldu ve aile kurdu. Proje sayesinde hayatı değişenler, yaşadıklarını Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'ya anlattı.
"HAYAT VARMIŞ"
25 yaşındaki Mehmet Kürkçü 7 sene önce madde kullanmaya başlamış. Proje sayesinde 1.5 yıldır madde kullanmayan Kürkçü evlilik hazırlığı yapıyor: “Üniversite mezunuyum. Yıllarca herkesten gizli kullandım. Bırakıp tekrar baş- ladım ama kimse bana ön yargıyla yaklaşmadı ve en sonunda tamamen kurtuldum. Şimdi Organize Sanayi’de operatör olarak çalışı- yorum. Bu yaz evleneceğim. İyi ki onlarla tanıştım. Hayat varmış.”
"AİLEMİN DEĞERLİ NEYİ VARSA SATTIM"
Hasan Keskin 33 yaşında. Proje sayesinde kurtulan ilk kişiler arasında yer alıyor. 15 yaşında madde kullanmaya başlayan Keskin, aynı zamanda torbacılık da yapmış. Birçok arkadaşının ölümüne tanık olan Keskin, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Ailemin değerli neyi varsa sattım. Evdeki eşyaları çaldım, insanları gasp ettim. Sıkıntım varken ‘dost’ dediğim hiçbir insan yardım etmedi. Bir gün buna sinirlenip elimde ne varsa içtim. Sabah ezanı okunurken eve geldiğimde annem ağlayarak Kuran okuyordu. Elimde alkol, kanımda uyuşturucu vardı. Annemle dertleştim ve uyuşturucuya ait ne varsa tuvalete döktüm. 10 ay evden çıkmadım. Sonra proje ile tanıştım, Kırıkkale’de çok sayıda bağımlı arkadaşımın da kurtulmasını sağladım.” Keskin, şimdi İl Sağlık Müdürlüğü’nde zararlı maddelerle mücadeleyle ilgili serviste çalışıyor.
"2 KÜÇÜK ÇOCUĞUMUN BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖREMEDİM"
27 yaşındaki Yasin, arkadaş kurbanı olduğunu anlatıyor. 10 yaşında bağımlı olmuş. İki çocuk babası Ardıç, “Uyuşturucu tam anlamıyla rezillikmiş. 2 çocuğumun büyüdüğünü göremedim. Bu projeyle tanışmasaydım asla bırakamazdım. Uyuşturucu bir terör. Nasıl ki Güneydoğu’da terörle mücadele ediliyorsa, uyuşturucuyla da tüm Türkiye’de mücadele edilmeli. Silahla olan savaş sadece öldürür. Uyuşturucu hem süründürür hem de paranı alır” diyor. Şu anda bir reklam şirketinde çalışıyor.
"SEVDİĞİM KIZLA YÜZÜK TAKACAĞIZ"
Henüz 20 yaşındaki İpek Savaş, 5 yıldır madde kullanıyordu. Savaş, 3 yıllık sevgilisinin kendisinden uzaklaşmasının ise bardağı taşıran son damla olduğunu anlatıyor: “Ailem AMATEM’e yatırırken bana kefil olmak bile istemiyordu. Kız arkadaşım benden korkuyordu. Bu yüzden bırakmak istedim. Ailem çok destek oldu. Şimdi okuluma devam ediyorum, Kırıkkale Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışıyorum. Sevdiğim kızla yüzük takacağız.”
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