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Uyuşturucuyu bırakanların öncesi sonrası halleri

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:48:17

Uyuşturucu ve madde bağımlılığının insan üzerine yarattığı yıkıcı etkiyi en iyi, bağımlıların fotoğrafları yansıtıyor. İşte bırakmadan önce ve bıraktıktan sonra fotoğraflarıyla madde bağımlılığının etkileri...

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    4 yıldır temiz

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    8 aydır temiz

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    10 yıldır temiz

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