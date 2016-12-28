Uyuşturucuyu bırakanların öncesi sonrası halleri

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:48:17 | Güncelleme: 13:23:57
Uyuşturucu ve madde bağımlılığının insan üzerine yarattığı yıkıcı etkiyi en iyi, bağımlıların fotoğrafları yansıtıyor. İşte bırakmadan önce ve bıraktıktan sonra fotoğraflarıyla madde bağımlılığının etkileri...
1
1|26
4 yıldır temiz
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2|26
8 aydır temiz
3
3|26
10 yıldır temiz
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4
4|26
826 gündür temiz
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5|26
6 yıldır temiz
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6|26
6 yıldır temiz durumda
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7|26
8 aydır temiz
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3 yıldır temiz ve alkolü bıraktı
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9|26
4 yıl, dört aydır temiz
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10
10|26
8 aydır temiz
11
11|26
6 yıldır temiz
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12|26
6 yıldır temiz
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Sadece uyuşturucuyu değil, sağlıksız beslenmeyi de bıraktı