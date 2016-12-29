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2017 tatil takvimi
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2017'de hangi günler tatil?

Yeni yılın gelmesiyle birçok özel gün de merak edilmeye başlandı. Birçok kişi 2017'de hangi günlerin tatil olduğunu, dini bayramların hangi günlere geldiğini, resmi bayramların ve özel günlerin hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. İşte 2017 hangi günler tatil diye merak edenler için 2017 tatil takvimi...

29 Aralık 2016 Perşembe, 12:36:56 Güncelleme: 12:43:55

Yeni yılın gelmesiyle birçok özel gün de merak edilmeye başlandı. Birçok kişi 2017'de hangi günlerin tatil olduğunu, dini bayramların hangi günlere geldiğini, resmi bayramların ve özel günlerin hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. İşte 2017 hangi günler tatil diye merak edenler için 2017 tatil takvimi...

2017 RESMİ TATİL GÜNLERİ

* 1 Ocak 2017 - Yılbaşı tatili (1 gün)

* 20 Ocak 2017 - Sömestr tatili (15 gün)

* 23 Nisan 2017 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (1 gün)

* 1 Mayıs 2017 - Emek ve Dayanışma Günü (1 gün)

* 19 Mayıs 2017 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (1 gün)

* 24 Haziran 2017 - Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım gün)

* 25-26-27 Haziran 2017 - Ramazan Bayramı (3 gün)

* 30 Ağustos 2017 - Zafer Bayramı (1 gün)

* 31 Ağustos 2017 - Kurban Bayamı Arefesi (Yarım gün)

* 1-2-3-4 Eylül 2017 - Kurban Bayramı (4 gün)

* 29 Ekim 2017 - Cumhuriyet Bayramı (1 gün)

 

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2017 TATİL TAKVİMİ!