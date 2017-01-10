Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (10 Ocak 2017)

Bugün gökyüzünde oluşan Güneş-Uranüs karesiyle, insanlarla olan ilişkilerimizde sıkılganlıklar, heyecan isteği veya bazı zorlanmalar oluşabilir. Otorite figürleriyle ve önemli insanlarla anlaşmakta zorlanabiliriz. Anlık tepkilerimizi iyi kontrol etmeye çalışalım. Farklı konu ve olaylar her zamankinden daha çok ilgimizi çekebilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, içsel sıkıntılarınız iş alanlarınızda sizi sıkıştırabilir. Göz önünde olacağınız ortamlarda çok kolay tepki vereceksiniz. Kafanızdaki planlar, elinizdekilerle uymayabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para konularının üzerine düşebilirsiniz. Seyahatteyseniz bazı beklenmedik olaylara açık olmalısınız. Bugün, dış ortamlarda önemli insanlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son anda çıkacak bir ödeme sorun olabilir. Bir arkadaşınız sizden borç isteyebilir ya da siz ondan borç talebinde bulunabilirsiniz. Bu, ilişkilerinizde bozulmalara neden olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Göz önünde olacağınız ortamlarda sevdiğiniz insanla anlaşmakta zorlanacaksınız. Ortaklaşa bir işiniz varsa partnerinizle sürtüşmelerden uzak durun. İş hayatınızı düzenlemelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda duyacaklarınızın sizi moralsiz bırakmasına izin vermeyin. Seyahat işlerinizde bazı zorlanmalar oluşabilir. Az samimi olduğunuz insanlarla tartışabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız yerlerde duygusal sorumluluklarınızla yüzleşebilirsiniz. Özel hayatınızda duygusallığınız yüksek çalışabilir. Sevdiğiniz insanla sürtüşmeler yaşayabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Değişik ortamlarda duygusal olarak fikirlerinizi toparlamak kolay olmayabilir. Ailenizle anlaşma konusunda da zorlanabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla sürtüşmekten kaçınmanız gerekiyor.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal işlerinizde kolay demoralize olabilirsiniz. Yakın çevrenizde iletişim halinde olacağınız insanlarla bazı sorunlar oluşabilir. Otorite figürleriyle anlaşmazlıklara dikkat edin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarıyla olan ilişkilerinizde sorumluluklarınız hoşunuza gitmeyebilir. Sevdiğiniz insana veya çocuğunuza karşı duygularınız yüksek olacak. Kolay tepki verebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sorumluluklarınızla uğraşmak bugün sizi zorlayacak. Aile büyüklerinizle anlaşmak size işkence gibi gelebilir. Bir aile büyüğünüzle ilişkinizi bozabilirsiniz. Olayları çok büyütmeyin.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Verdiğiniz sözler ve sorumluluklarınız bugün sizi bir hayli bunaltabilir. Yakın çevrenizdeki insanlarla anlaşmazlıklara dikkat edin. Aranızdaki ilişkiler çok kolay bozulabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı davranışlarınız toplum içinde sizi zorlayabilir. Parasal konular çok çabuk tepki vermenize neden olacak. İş hayatınızdaki önemli meseleleri bugün halletmeye çalışın.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN