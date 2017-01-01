Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (15 Nisan 2017)

Bugün, Venüs’ün ileri harekete geçmek için durmasıyla birlikte mart başından beri ilişkilerimizde ve parasal konularda yaşadığımız sıkıntı ve sorunlar yavaş yavaş düzelmeye başlayacak. Gün içinde ayın alacağı açılara bakarsak, ilişkilerimizde esnek olmak ve davranmak pek kolay olmayabilir. Mantığımız ve duygularımız arasında bir yol bulmakta zorlanabilir ve kendimizi sıkışmış hissedebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs’ün düzelmesiyle beraber özel ilişkilerinizde veya ortaklı işlerinizde yaşadığınız sıkıntılar geride kalabilir. Dış ortamlarda parasal olarak çok harcamada bulunmayın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi ve sosyal çevrenizi daha kolay algılayacak, arkadaşlıklarınızda gözden geçirdiğiniz konuları uygulayacaksınız. İsteklerinizi yerine getirmek sizi duygusal olarak zorlayabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizdeki ve iş alanlarınızdaki sıkıntılı ilişkilerden uzaklaşacaksınız. Bir süredir fark ettiğiniz ilişki çıkmazlarınızı telafi etmenize olanak sağlayacak bir dönem başlıyor.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizde zorlandığınız konular geride kalacak. Arkadaş ortamlarınızdaki ilişkilerinize bir süre daha dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlığınızda kafanıza takılı konular olabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hem iletişim kollarınızda hem de kariyerinizde daha rahat bir döneme geçeceksiniz. Başkalarından istediğiniz destekleri rahatlıkla alacaksınız. Keyfiniz giderek artmaya başlıyor.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda ve parasal konularda yaşadığınız sıkıntıları geride bırakabilirsiniz. Duygusal konuları bugün kafanızda çok fazla büyütmeyin. Karmaşalarınız yüksek olacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yönetici gezegeniniz Venüs’ün düzelmesiyle beraber, ilişkilerinizde ve sağlığınızda rahat bir nefes almaya başlayacaksınız. Esnek ve anlayışlı davranışlar sizi yukarılara taşıyabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs’ün düzelmesi, aşk hayatınızdaki sıkıntılı durumları ortadan kaldırabilir. İletişiminize çok dikkat etmelisiniz. Parasal işlerinizi bir düzene oturtmaya gayret edin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile ve aşk hayatınızda yaşadığınız sıkıntılar geride kalmaya başlayacak. Bu hafta sonunu kendi isteklerinize ayırmak en doğal hakkınız. Yorgunluğunuzu bu şekilde atacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş, kariyer ve iletişim alanlarınızda yaşadığınız sıkıntıları artık geride bırakıyorsunuz. Hayatınızda daha emin adımlarla ilerlemek için biraz daha rahatlamaya ihtiyacınız var.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda ve eğitim alanlarınızda yaşadığınız sıkıntı ve sorunlar geride kalmaya başlıyor. Sosyal çevrenizdeki insanlarla kuracağınız güçlü ilişkiler sizi keyiflendirebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs’ün düzelmesiyle beraber ilişkilerinizde ve parasal konularda daha rahat ilerleyeceksiniz. Bu hafta sonu göz önünde olacağınız ortamlar size son derece cazip gelebilir.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA