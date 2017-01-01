Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (18 Nisan 2017)

Bugün ve yarın öğlene kadar Ay, Oğlak burcunda dolaşıyor. Bu süreçte ciddi ve kararlı adımlar atmamız söz konusu olabilir. İşimiz ve kariyerimizle ilgili sorumluluklarımız ön plana çıkabilir. Olaylara duygusal açıdan bakmak yerine mantıkla yaklaşmayı tercih edebiliriz. Her zamankinden daha karamsar ve soğuk tavırlar nedeniyle ilişkilerimizde aradığımız başarıyı ve huzuru elde etmek zor olabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda etkili ve bir o kadar da dengeli davranabilirsiniz. Önünüzdeki fırsatları değerlendirmek isteyen bir yapınız var. Akşam saatlerinde iletişim sorunlarına açık olacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi geliştireceğiniz konularda harekete geçmeyi seviyorsunuz. Uzaklardan sizi destekleyen haberler almanız mümkün. Gece saatlerinde iletişim problemleri yaşayabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi ve yaşadığınız olayları yeniden yapılandırmaya ihtiyacınız olabilir. Gücünüzü yeniden elde etmek istiyorsunuz. Unutmayın, bazı konuların karşınıza gelmesi tesadüf değil.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizin zenginliği ve hareketliliği sadece yakın çevrenize değil kendi özel yaşantınıza da dokunuyor. Bugün, sevdiğiniz kişiyle birlikte eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işlerinizi toparladıktan sonra kendinizi iyi hissedeceğiniz ortamlarda bulunabilirsiniz. İçinizdeki iyimserlik coşkusu etrafınızdaki herkesi sarabilir. Enerjiniz yüksek olacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşkı yaşamak ve hayatınıza kattığı deneyimleri görmek istiyorsunuz. Bir yandan da önemli işler peşindesiniz. Kariyerinizi şekillendirirken daha net ve açık bir iletişimi tercih etmelisiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Etrafınızdaki olaylar sizi değiştiriyor ve hayatı farklı algılamanıza neden oluyor. İçinizdeki gücü keşfedip huzurunuzu yeniden kazanmalısınız. Maddi konularda anlaşmazlıklara dikkat!

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatı paylaşmak bu aralar tek ihtiyacınız. Çevrenizle beraber adım atacağınız konularda duygusal olarak dengeyi sağlayacaksınız. Özel hayatınızda iletişim hassaslıkları oluşabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizdeki güzel gelişmeleri parasal sonuçlara bağlamak isteyebilirsiniz. Sadece somut gelişmeler sizi heyecanlandırabilir. Konuşmalarınızı akşama kadar halletmeye çalışın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni seçenekler ve olasıklıklar sizi heyecanlandırıyor. Bugün istekleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Gece saatlerinde özel hayatınızda bazı iletişim sorunlarına açıksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli işleriniz bazen gözünüzde fazlasıyla büyüyor ama harekete geçmeden de işlerinizi tamamlamanız imkânsız. Aile hayatınızda bazı hassaslıklar devreye girebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınız her yönden sizi geliştiriyor. Önemli duygusal işlerinizde istediğiniz destekler karşınıza gelecek. Gece saatlerinde iletişiminizde son derece dikkatli olmalısınız.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA