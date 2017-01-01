Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (22 Nisan 2017)

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sahip olduğunuz her şeyin maneviyatınızla bağlantısı var ve siz sahip olduklarınızı paylaşmayı da biliyorsunuz. Duygusal olarak geçmişe dönüşleriniz fazla olabilir. Gönlünüzden geçenlerin kolaylıkla gerçekleştiğini göreceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla birlikte sosyal ortamlarda keyifli bir gün geçirebilirsiniz. İnsanlar hayatınızla ilgili konularda size yardımcı olmak isteyebilirler. Onların desteğine açık olun. Gerçekçilikten uzaklaşmamaya özen gösterin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, yaratıcılığınız iş alanlarınıza olumlu şekilde yansırken kafanızdaki planlarınızı devreye sokabilirsiniz. İş bitirici yapınızla toplum önünde çok kolay fark edileceksiniz. İletişiminizi güçlü ve açık tutmanız gerekebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla yaptığınız planları devreye sokabilirsiniz. Grupsal enerjiler içinde daha rahat olduğunuz bir dönemdesiniz. İşlerinizi tek başınıza halletmeyin. Az tanıdığınız insanların sizi yönlendirmelerine izin verin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarından alacağınız yardımsever etkilerle kafanızdaki planları şekillendirebilirsiniz. Başkalarına yardım etmek her anlamda ruhunuza iyi gelebilir. İş hayatınızda diğer insanlardan alacağınız destek bugün işinize yarayabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda güzel ve uzun zamandır istediğiniz bir seyahat gündeme gelebilir. Uzak çevrenizde bulunan insanlarla işbirliği içinde olabilirsiniz ve bu durum işinize yarayabilir. Sevdiklerinize karşı şefkat dolu olacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş hayatınızda parasal konularda fedakâr etkileriniz devrede olacak. Gerçekçi olmaya özen göstermelisiniz. İş alanlarınızda dağılma etkisine karşı dikkatli olun. Maddi konularda başarılı adımlar atılabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Romantik etkileşimlerin özlemiyle, özel hayatınızda biraz hayalci davranmanız söz konusu olabilir. Kendinizi eğlenceli olaylara kolay kaptırabilirsiniz. Başkalarının hikâyelerini dinlerken kendi yaşadıklarınızı sorgulayacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenize yardım etmek konusunda istekli olacaksınız. Yapılması gereken işleriniz vaktinizi alabilir. Hayatın yönetemediğiniz yanlarına karşı ciddi yaklaşımlarınız olabilir. Yapılması gereken işlerinizi başka bir güne bırakmayın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Akrabalarınızla ve sevdiklerinizle eğlenceli programlar devrede olacak. Son derece aktif bir gün geçirebilirsiniz. Dalgın ve hayalperest olabilirsiniz. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla paylaşımlarınızı devreye sokun.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ailenize karşı her zamankinden daha cömert olabilirsiniz. Özellikle parasal olarak onlara yardım etmek isteyeceksiniz. Bu yardımı yaparken veya harcamalarda bulunurken hayalperest ve fazla dağınık olmayın.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlar yaratıcılığınızın artmasını sağlayabilir. Gün içinde daha çok kendi istekleriniz devrede olacak. Dağınık etkilere çok dikkat etmelisiniz. Diğer insanlara karşı şefkatiniz son derece yüksek olacak.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA