Türkiye'nin birçok bölgesinde her sene çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez günü, Hızır Peygamber ile İlyas Peygamber'in buluştuğunu inanılan gündür. Hıdırellez her sene çeşitli etkinliklerle kutlanır. Peki 2017 Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez'in tarihçesi nedir? Hıdırellez ritüelleri neler? Hıdırellez'de neler yapılır? İşte merak edilenler...

HIDIRELLEZ NE ZAMAN? 2017

Kötüleri cezalandıran, zorluklarda yardımcı olan ve bolluğa kavuşturan Hızır'ın, İlyas Peygamber'le bir araya geldikleri günde her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor. Bu nedenle çeşitli dilekler için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor. Ritüellerine göre; Hıdırellez günü eğlence, şenlikler ve ateş yakıp üzerinden atlama gibi etkinlikler yapılır. Hıdırellez, her yıl olduğu gibi bu senede 5 Mayıs Cuma günü kutllanacak.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hızır ve İlyâs isimlerinin halk ağzında aldığı şekilden ibaret olan hıdrellez, kö­kü İslâm öncesi eski Orta Asya, Ortado­ğu ve Anadolu yaz bayramlarına dayanan, Hızır yahut Hızır ve İlyâs kavramları et­rafında dinî bir muhtevaya bürünmüş halk bayramının adıdır.

Hıdrellez, halk arasında ölümsüzlük sır­rına erdiklerine ve biri karada, diğeri de­nizde darda kalanlara yardım ettiklerine inanılan Hızır ve İlyâs peygamberlerin yıl­da bir defa bir araya geldikleri gün ola­rak kabul edilir. Ancak bu beraberlikte, ismi yaşatılmasına rağmen uygulamada İlyâs’ın şahsiyeti tamamıyla silinerek Hı­zır motifi öne çıkarılmıştır. Dolayısıyla bu bayramda icra edilen bütün merasimler Hızır’la ilgilidir. Bunun temel sebebi, İs­lâm öncesi devirlerde yukarıda zikredi­len üç büyükkültürün hâkim olduğu alan­da bu yaz bayramı vesilesiyle kültleri kut­lanan insan üstü varlıkların daha ziyade Hızır’ın şahsiyetine uygun düşmesi ve onunla özdeşleşmesidir.

"KAKAVA ATEŞİ" YARIN YANACAK

Hıdırellez kutlamalarının Roman kültüründeki yansıması olarak anılan "Kakava Şenlikleri" yarın başlayacak.

Baharın gelişinin kutlandığı Kakava Şenliklerinde, ilk program "Geleneksel Roman At Yarışları" olacak.

Atlara yem, binicilerine altın ödüllü yarışı kazanmak için günler öncesinden hazırlıklara başlayan Roman gençler, parkurda bitiş çizgisini en hızlı tamamlamak için birbiriyle yarışacak.

Tunca Nehrinin çevrelediği, etrafında 2. Murat tarafından yaptırılan Fatih Sultan Mehmetin yaşadığı Edirne Sarayı kalıntılarının ve Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin yapıldığı er meydanının da bulunduğu Sarayiçi adasında dev odun öbeğinin (Kakava ateşi) protokol üyelerince saat 17.30da yakılmasıyla eğlence başlayacak.

Ateşin üzerinden atlayanların ve ateşin etrafında dans edenlerin renk cümbüşüne çevireceği Sarayiçindeki eğlence, sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek.

Şafak sökmeden Tunca Nehri kenarına gelen Romanlar ise ritüeller gereği nehirde yüzlerini yıkayacak, bazı Romanlar nehre girecek, dilekler nehre bırakılacak.

Şenliklerin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle şenliklere binlerce kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, aylar öncesi Edirne ve Keşandaki 10 bin yatak kapasitesinin dolması ve Kırklareliye kadar tur şirketlerinin rezervasyon yaptırması sebebiyle çok sayıda kişinin, Kakava Şenliklerini yerinde görmek için geleceklerini belirtti.

Günü birlik geleceklerle şenliklere katılımın tahminlerin çok üzerinde olacağını kaydetti.

DİYARBAKIR BELEDİYESİ'NDEN HIDIRLELLEZ KONSERİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez bayramını düzenleyeceği konserle kutlayacak. Bağlama kursunda eğitim gören 28 çocuğun sahne alacağı konserde, birçok dilde şarkılar seslendirilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan ve baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez Bayramı nedeniyle konser düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesinin açtığı bağlama kursunda eğitim gören 8-15 yaş arası 28 kız ve erkek çocuk, 5 Mayıs'ta Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne alacak. Minik öğrencilerin yıl boyu öğrendiklerini sahneye taşıyacağı etkinlik saat 19.00'da başlayacak ve 90 dakika sürecek. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Hintçe olmak üzere farklı dillerde şarkıların seslendirileceği gösteride çocuklar, söyleyecekleri şarkılara göre kostümlerle izleyicilerin karşısına çıkacak. Çocuklar Kemal Sunal'ın filmlerinde söylediği şarkıları sahnelediklerinde aynı zamanda canlandırma da yapacaklar. Çok dilli konserde çocuklar, Aşık Veysel, Aram Tigran, Ayşe Şan, Kemal Sunal, Aşık Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş, Şıvan Perwer, Hint halk müziği ve Ruhi Su'nun şarkılarını seslendirecekler.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları düzenlenecek konsere katılmaya davet etti.