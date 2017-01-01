Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (20 Mayıs 2017)

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, Güneş burç değiştirerek İkizler burcuna geçecek. 1 ay boyunca satış, reklam, pazarlama, iletişimle ilgili konular ve yakın çevre alanlarınızda yoğunluk yaşayabilirsiniz. Meraklı yapınızla kısa yolculuklar ve iletişime dayalı konular ön planda olacak.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünden itibaren hayatınızda parayla ilgili işler daha yoğun olmaya başlayacak. Önümüzdeki 1 ay boyunca maddi konularda ve ticaretle ilgili işlerde kimliğinizi ortaya koyacaksınız. Bu alanlarda kazançlarınızı artırmanın yollarını bulacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ön planda olmaya özen göstereceksiniz. Planladıklarınızı hayata geçirmenizi sağlayacak girişimleriniz için çalışacaksınız. Sağlığınız iyileşmeye başlayacak. Sizi strese sokan konuların geride kalması hem bedenen hem de ruhen rahatlamanızı sağlayacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla 1 ay boyunca kadersel ve elinizde olmayan birtakım olaylara ve olgulara maruz kalacaksınız. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Ne olursa olsun sakin durmalı, gelecek atılımlarınız için düşünmeli ve plan yapmalısınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz kimliğinizde ve hayatınızda son derece etkili olacak. Bu dönemde organizasyonlar, grup aktiviteleri ve işten elde edilecek gelirleriniz için uğraşılarınız artabilir. Sosyal olacağınız bu dönemi çok iyi değerlendirmelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyeriniz ve iş hayatınızda kendinizi göstermeye başlayacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Göz önünde olmak hoşunuza gidecek. Toplum içine karışmak ve yerinizi sağlamlaştırmak gibi etkiler altında olacaksınız. Fırsatları iyi değerlendirin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yabancı ortaklı işler, seyahatler, eğitim, hukuk, ticaret ve medya, önümüzdeki 1 ay boyunca kendinizi geliştireceğiniz başlıca alanlar olacak. İstediğiniz bir kurs, seyahat ya da seminer hayata farklı gözlerle bakmanıza neden olabilir. Değişime açık olun

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kredi, banka, faiz, vergi, stopaj, ortaklaşa elde edilen gelirler alanlarında kimliğinizi ortaya koyacaksınız. Eşinizin veya başkalarının parasal alanı da sizin için önemli olacak. Hayatınızı değiştirecek bir insanın deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evlilik, ikili ilişkiler, ortaklı işler, danışmanlık, hukuk ve yer değiştirme gibi konular merkezinizde olacak. Karşı tarafı, eşinizi, ortağınızı veya sevgilinizi dinlemeniz gerekiyor. Karşınızdaki insanın rahatına ve isteklerine önem vermeye özen göstermelisiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve hizmet alanlarınızda kendinizi göstereceksiniz. Sağlığınızla ilgili konulara her zamankinden daha özenli yaklaşacaksınız. Sağlığınızla ilgili düzenlemeler öne çıkmaya başlayacak. Çalışmak ve kendinizi yararlı hissetmek kimliğinizin bir parçası olabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

1 ay boyunca aşk, eğlence veya çocuklarla ilgili konularda kendinizi göstermeye başlayacaksınız. Yaratıcılığınızı geliştirecek konulara olan eğiliminiz ve merakınız artabilir. Özellikle çocuk yapmak isteyen çiftler için harika bir dönem başlıyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önümüzdeki 1 ay boyunca ev ve aile hayatınızla ilgili konular ön plana çıkmaya başlayacak. Ailenizle beraber hareket etmek sizin için önemli olacak. Bu dönemde bir ev alımı, satımı ya da kiralama gibi işlemlerde de kendinizi gösterebilirsiniz.

Hande Kazanova / Gazete Habertürk