HT Cumartesi ekinden Levent Özçelik, tatil beldesi Bozburun hakkında merak edilenleri okuyucularıyla paylaştı.

Hemen her yazın başında ve sonunda gittiğim Bozburun, aşk üzerine kurulmuş, aşklarla büyümüş, aşkları büyütmüş bir yer...

Bozburun, Bülent Ortaçgil’in ‘Bozburun’ şarkısında anlattığı gibi hâlâ: “En küçük bir ses bile sanki gök gürültüsü, içim kıpır kıpır deniz kıpırtısız”... Aşk hikâyeleriyle dolu. Başka türlü dillendirmek gerekirse aşklarla büyümüş, aşkları büyütmüş Bozburun. Bülent Ortaçgil ‘Bozburun’ şarkısında “Gece giderek yayılmaktadır, yıldızlar herkese göz kırpmaktadır, güzellikler paylaşılmak ister, sevdiğim uzakta belki uyumaktadır” diye devam eder. Bozburun aşk üzerine kurulmuştur. Mesela Bozburun Yat Kulübü önce Zeynep ve Süleyman Dirvana, ardından da Tanem Sivar Dirvana-Edhem Dirvana aşkıyla, aşkı yaşıyor. Sabrina’s Haus da, Alman rehber Sabrina’nın, Bozburun aşkıyla kurulmuştu. Şimdi Semra ve Mesut Gümüştaş’ın aşklarıyla büyüyor. Kısacası Bozburun, aşklarla yaşıyor.

ONU İZLER, ONU DİNLERSİN

Hemen her yazın başında ve sonunda Bozburun’da olurum. Hep bir mazeret ararım gitmek için ya da mazerete ihtiyacım olmadan gider, asıl dönmemek için neden ararım. Kıyıda oturur o kıpırtısız denize dalar giderim. Deniz dediğime bakmayın, Bozburun koyu sakin bir göle benzer. Sabah balıkçı motorlarının ‘pıt pıt’ sesleriyle uyanır, arada yine duyarsınız balıkçı seslerini. Bazen elimdeki kitabımı okuyamam, konsantre olamam okuduklarıma. Aklımın bir tarafı hep uyarır beni: “Ne müzik dinle, ne oku, ne de izle! Öyledir işte Bozburun, onu izler, onu dinlersin. 4 bin yıldır böyle olmuş olmalı. Bozburun Yarımadası’nda yer alan 10 tarihi kent, sağlık tanrıçası adına yapılan Hygassos, kutsal kent Kastabos ve diğerleri Syrna, Phoenix, Tymnos... İsimler, hikâyeler, hatıralar ve aşklar anlatılır gider.

PANSİYONDAN BUTİK OTELE

Alman tur rehberi Sabrina 80’li yıllarda bu koylarda tur yaparmış. Özellikle Alman dostlarının burayı çok sevdiğini düşünürmüş. Kıyıya bir pansiyon kondurup adını Sabrina’s Haus koymuş ve yıllarca burada yaşamış. Yaklaşık 15 yıl önce Semra ve Mesut Gümüştaş burayı alıp lüks bir butik otele dönüştürmüş. İçinde dışarıdan da misafir kabul eden bir İtalyan restoranı var. İlave olarak kiralayıp çevredeki koyları turlayabileceğiniz 27 metrelik bir guleti de var otelin. Sabrina Hanım, halen Marmaris’te yaşıyormuş. Arada Sabrina’s Haus’a uğrarmış.

Çevrede...

Selimiye tarafına gitmeyip diğer tarafa giderseniz pek çok güzel sürpriz sizi bekler. Selimiye ayrı bir güzellik ve tek başına bir yazı konusudur. Söğüt ve ardından Taşlıca’yı geçip Serçe Limanı koyuna iniyorsunuz. Küçük limanda bir balıkçı teknesi ve Kaptan Nemo’ya yemek yemeye uğrayan bir tekne var. Bütün gün oturup takılabileceğiniz yerlerden... İster denizden, ister karadan, gizli kalmış Serçe Limanı’na gitmelisiniz.

Bozburun Yat Kulübü

En çok içerdeki atmosferi sevdim. İçinde anı biriktir hali çekici geldi. Uzun zamandır The North Project turum için kuzey ülkelerine gittiğimden İsveç, Norveç, İskoçya’da uğradığım yat kulüplerini ve restoranları hatırlattı bana. “Her şey deniz ve yelken için” der gibi bir hali var. Tabii bir de 2 jenerasyon aşkın izleri... Zeynep ve Süleyman Dirvana’nın başlattığı yolculuğu bugün yine Zeynep Hanım’la birlikte oğulları Edhem ve gelinleri Tanem Sivar sürdürüyor.

Manzara Restoran

Söğüt’ün yamacında Bozburun ve çevre koyları hatta Simi Adası’nı tek çırpıda görü- yorsunuz. Mekân sadece bundan ibaret de değil. Ahtapot ızgarası, güveci ve kavurması çok başarılı. Daha önce Simi Adası’nda yediğim minik, çıtır çipir balığı da bölgede bu mekâna özel ürünlerden. Keçi peyniri ve kırmızı biberi dövüp 6 ay testinin içinde beklettikten sonra zeytinyağıyla servis ettikleri özel meze de harika.