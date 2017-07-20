KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aile büyüklerinizle veya kendi ailenizle bazı ego sürtüşmelerine ve anlaşmazlıklara açık olacaksınız. Size karşı yapılan her türlü söylemi, eleştiri olarak algılamamaya çalışın. Bu aralar sinirlerinize hâkim olup sakinliğinizi korumanız yararınıza olacak.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle beraber hareket edeceğiniz durumlarda, onlarla birtakım sürtüşmeler ve anlaşmazlıklar yaşamaya meyilli olabilirsiniz. Davranışlarınızı gözden geçirmenizde yarar var. Her suçu başkalarının üzerine atmak yerine biraz özeleştiri yapmalısınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlardaki parasal konuşmalar size sahip olduklarınızı sorgulatacak. Bugün, parasal konularda arkadaşlarınızla ve çevrenizle aranızda gerginlikler oluşabilir. Bazı işlerinizde yaşayacağınız yoğun stres gün içinde para alanlarınıza da yansıyabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki önemli insanlarla kişisel olarak anlaşmakta zorlanacağınız bir gün sizi bekliyor. Bazı ilişkilerinizde de birtakım sorunlarla karşılaşacaksınız. Başınıza ne gelirse gelsin hayata keyifle bakmaktan ve umutla yaklaşmaktan vazgeçmemelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, önemli meselelerle ilgili perde arkası olaylar fazlasıyla ilginizi çekebilir. Bulunmanız gereken dış ortamlarda bazı sorunlar ve sıkıntılar oluşabilir. Seyahat, eğitim, hukuk ve medya alanlarınızda da sorunlara açık olacaksınız. Her konuda tedbirli davranın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaş ortamlarınızdan bir insanla aranızda bir para mevzuu dönebilir ve bu olayın sonucunda ters durumlar oluşabilir. Bu konuda dikkatli olmalısınız. Var olan ve iyi giden ilişkilerinizi gereksiz çıkışlar yüzünden bozmamaya özen göstermelisiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanınızda özellikle de ortaklaşa işlerinizde partnerinizle anlaşmanız bugün kolay olmayacak. Göz önünde olacağınız ortamlarda sevdiğiniz insanla ego savaşlarına girmekten kaçının. İlişkinizde bazı bozulmalar oluşabilir ve bu durum sizi çok üzebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızın söylediklerini kulak arkası yapmayın, aksine can kulağıyla dinleyin çünkü onlardan öğrenecekleriniz var. İş hayatınıza dayalı seyahat veya eğitimlerinizde bazı sorunlar yaşanabilir. Geçici sıkıntıların enerjinizi düşürmesine izin vermeyin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygularınızı gizlemenizden kaynaklı olarak aşk hayatınızda bazı sürtüşmeler ve sorunlar oluşabilir. Aşk hayatınızdaki iniş çıkışlar ve beklenmedik olaylar psikolojinizi derinden etkileyecek. Moralinizi yüksek tutmak için yakın çevrenizden destek alın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü kalabalıklar içinde geçireceksiniz. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla anlaşmanız bugün pek kolay olmayacak. Onun yaşadığı negatif deneyimler sizin hayatınıza ve psikolojinize de olumsuz bir şekilde yansıyabilir. Enerjinizi yüksek tutmaya özen gösterin.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle iletişiminizde beklenmedik tavırlar içinde olmanız, onları sinirlendirebilir. İletişime dayalı konularda bazı sürtüşmelere ve sorunlara açık olacaksınız. Olaylara soğukkanlı bir biçimde yaklaşmaya ve aşırı tepki vermemeye gayret etmelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınıza yapacağınız harcamalar sizi çabuk sinirlendirebilir. Bugün, önemli girişimlerden ve risk içeren anlaşmalardan uzak durmanız gerekiyor. Gün içinde duyacaklarınız pek hoşunuza gitmese de tüm zorlukların üstesinden gelmeyi becereceksiniz.

HANDE KAZANOVA / HT MAGAZİN