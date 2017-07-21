KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Aşk hayatınıza ve çocuklarınızla ilgili konulara keyifle yaklaşmak önemli olacak. Çocuk istiyorsanız olumlu bir dönem içerisinde olduğunuzu bilmelisiniz.



BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Önemli konular aile içinde konuşulabilir. Aile hayatınıza daha fazla vakit ayıracak, sorunlarınız varsa çözüm üretmekten kaçınmayacaksınız.



İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Akrabalarınızla olan iletişiminiz hızlanıyor. Onlara vereceğiniz akılla sorunları varsa dertlerine derman olacaksınız. Satış ve reklam işleriniz hızlanabilir.



YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün, gelirlerinizi artırmak için tüm gücünüzle çalışabilirsiniz. Merkür’ün de bu alanlarınızda dolaşması önemli para görüşmelerinizi hızlandırabilir.



ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Kendinizi düşüneceğiniz, isteklerinize yoğunlaşacağınız ve görüntünüze önem vereceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Planlarınızı dillendireceksiniz.



BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Diğer insanlarla iletişiminiz biraz geri planda olabilir. Kendinize vakit ayıracaksınız. Arkanızdan konuşan insanların varlığında artış yaşanabilir.



TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Arkadaşlarınızla yapacağınız konuşmalar, yeni planları devreye sokabilir. İş ilişkileriniz, sosyal ortamlarda size güzel ve önemli kapılar aralayacak.



AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Kendinizi kariyerinizde ortaya koyacağınız bir döneme giriyorsunuz. Görüşmeleriniz artacak. Toplumsal konular ön planda olacak. Çok çalışacaksınız.



YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Seyahat, ticaret, dış bağlantılı işler, yabancılarla atılacak adımlar ve akademik konular önem kazanacak. Bugün, gezme ve görme isteğiniz yüksek olacak.



OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Banka işleri, kredi, faiz, vergi konuları, ortak para konuşmaları ve görüşmeleri üzerine eğilebilirsiniz. Değişim ve dönüşümlere açık bir dönemdesiniz.



KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Özel hayatınız ön plana çıkmaya başlıyor. Bu alanda sorunlarınız varsa, sevdiğiniz insanla iletişiminizi artırmak için çok doğru bir dönem olacak.



BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bazı konuları gözden geçirmek ve iş arkadaşlarınızla iletişim halinde olmak için uygun bir döneme giriyorsunuz. Sağlığınızı ihmal etmemelisiniz.



Hande Kazanova / Habertürk Magazin

Hande Kazanova