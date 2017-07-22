Elazığ'ın tarihi yerleşkesi Harput’ta 16. yüzyıla ait bir mahallenin kalıntılarına rastlandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre tarihi kayıtlara göre Camii Kebir Mahallesi olarak geçen bölgedeki kalıntıların gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Elazığ Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Başkanı ve sanat tarihi uzmanı Kadir Atıcı, tarihi mahallenin 6 bin metrekarelik bir alanda yer aldığını ve mahallede tahmini 35 hanenin bulunduğunu aktardı. Tarihi mahallenin turizme kazandırılacağını ifade eden Atıcı, “Bu mahalle Harput’ta çarşı fonksiyonu görecek. Burada inşa edilen evlerden bazıları hediyelik eşyaların satıldığı, bazıları kahve çay içilen mekân dokusu olacak. Bu çalışma 2017 yılı içerisinde başvurusu yapılan UNESCO adaylık sürecine de katkı sağlayacaktır” diye konuştu.