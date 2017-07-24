BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN sabah saatlerinde yapılması gereken işlerimizi kolaylıkla halledebiliriz. Öğlen saat 13.32’ye kadar Ay boşlukta olacağı için önemli girişimlerden kaçınalım. Öğleden sonra pratik bir şekilde yolumuzda ilerleyebiliriz. Bir yandan da eleştiriye meyilli olabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla yapacaklarınızla ilgili konuşmalara girebilirsiniz. Sorumluluklarla hareket edeceksiniz. Öğleden sonra rutin işler devreye girecek.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne, aile hayatınızdaki parasal konuları hallederek başlayabilirsiniz. Öğleden sonraysa daha çok size keyif verecek konulara odaklanabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenize karşı sabırsız ve aceleci davranabilirsiniz. Öğlene kadar hayatın keyifli yönleri, öğleden sonraysa ailevi konular ön planda olacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınız için yapmanız gerekenlerden keyif alabilirsiniz. Önemli bir para işinizi halledeceksiniz. Öğleden sonra iletişim trafiğiniz hızlanabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabırsızlığınızı üzerinizden atmalısınız. Hayata yaklaşımlarınızda daha takıntısız ve yumuşak olun. Öğleden sonra para harcamalarınız artabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinize çok fazla yüklenmemeye çalışın. Sabah saatlerinde geri planda durduğunuz önemli işlerinizi istekle ve rahatlıkla halledeceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevreniz sizi yapacaklarınız konusunda hırslandırabilir. Öğleden sonra, duygusal olarak kendinizi biraz geri çekme ihtiyacı duyabilirsiniz

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş hayatınızda mücadeleci yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Karşınıza gelecek olan seçeneklerinizi etraflıca değerlendirmek isteyebilirsiniz.



YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi zorlayacağınız her türlü konuda harekete geçmek önem kazanıyor. Öğleden sonra işle ilgili konuşma ve görüşmeleriniz devrede olabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sorumluluklarınız artarken, hayatı farklı gözlerle algılamayı sürdürüyorsunuz. Söylemlerinizi kulağınız duymalı. Güzel bir iş seyahati yapabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla birbirinize olan ilginizi ve sevginizi beslemelisiniz. Öğleden sonra ortak parasal işlerinize çözüm üretebilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda, sinirlerinizi kontrol etmek zaman zaman kolay olmayabilir. Aile ilişkilerinizi güzel idare ederken, iş hayatınızda biraz zorlanabilirsiniz.

BUGÜN DOĞANLAR

BUGÜN doğduysanız; aktif, güvenilir, lider ve kendini ifade edebilen bir insansınız. Herkesi yönlendirmeyi ve idare etmeyi iyi biliyorsunuz. Ama sizi başka noktalara sürükleyecek arkadaşlık ilişkilerine çok dikkat etmelisiniz. Bu sene, parasal konularda güzel sonuçlar alabilirsiniz.





Hande Kazanova / Habertürk Magazin