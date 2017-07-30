HAFTAYA BAKIŞ

Bu hafta başı Venüs, Yengeç burcuna geçecek. Ailemize ve evimize olan düşkünlüğümüz artacak. 3 hafta boyunca ilişkilerimizde duygusal ve alıngan davranabiliriz. Deniz yolculukları bizi rahatlatabilir. Ağustos başında hırslarımız artabilir. Güç ve başarıyı arzu edebilir ama başkalarından direnç görebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

3 hafta boyunca vaktinizi aile yaşantınızda harcayacaksınız. Evinizi güzelleştirebilir ve dışarıya çıkmak yerine sevdiklerinizi evinizde ağırlayabilirsiniz

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizle ilişkileriniz güzelleşecek. Satış, reklam, pazarlama, yayıncılık, bilgisayar ve bilişim sektörlerinde işiniz varsa güzel bir dönemdesiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi kazanımlarınızda artışla, para konularında güzelliklerle karşılaşacağınız bir döneme giriyorsunuz. Güzel eşyalara olan tutkunuz artacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla sosyalleşmeye başlıyorsunuz. Kendinizi yenilemek için harekete geçeceksiniz. Alışveriş yapma ve gezme isteğiniz çok yüksek olacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizde geri çekilme isteği görülebilir ve sizin fedakârlık yapmanız gerekebilir. Bu dönemde hayatın anlamını bulma isteğiniz yoğun olacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önümüzdeki 3 hafta boyunca sosyal ilişkileriniz güçlenecek. Katılacağınız davetlerden, organizasyon ve grup çalışmalarından yarar sağlayacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda ilişkilerinizin güçleneceği bir döneme giriyorsunuz. Birçok görüşme yapabilir, seyahatlerde güçlü ve etkin insanlarla tanışabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Medya, eğitim, hukuk, seyahat, ticaret alanlarınızdaki ilişkileriniz çok iyi olmaya başlayacak. Tanımadığınız insanlara vakit ayırmaktan keyif alacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eşinizin veya sevgilinizin para durumuyla ilgili sevindirici haberler alacaksınız. Gizemli konu ve olaylar her zamankinden daha fazla ilginizi çekecek.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda güzel bir dönem başlıyor. Mevcut problemlerinizi çözmek için uygun bir dönemdesiniz. Sevdiğiniz insana düşkünlüğünüz artacak

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve hizmet hayatınızda ilişkileriniz güçlenecek. 3 hafta boyunca sağlığınız iyi olacak ama tatlı yiyecekler tüketme isteğiniz size kilo aldırabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız güzelleşmeye başlıyor. Romantizm, keyifli ortamlar veya çocuklarla geçirilecek güzel zamanlar hayatı dolu dolu yaşamanızı sağlayacak.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız sempatik, duygusal, sezgileri güçlü ve güvenilir bir insansınız. İş hayatınızda sezgilerinizden yararlanabilirsiniz. İnsanların size olan saygısı, açıksözlü olmanızdan kaynaklanıyor. Bu sene, sezgilerinizle hareket edebilir ve bu doğrultuda parasal kazançlarınızı artırabilirsiniz.

Hande Kazanova / Habertürk Magazin