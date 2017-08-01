BAŞIMIZA NELER GELECEK?

GÜNE sabah erken saatlerde Ay’ın Mars’la olan uyumlu açısıyla beraber her zamankinden daha hızlı ve organize şekilde başlayabiliriz. Önemli işlerimizde daha kolay hareket edebiliriz. Öğle saatlerinde duygularımız ve mantığımız uyumlu çalışabilir. Akşamüstüyse kararsızlıklarımıza yenik düşebilir ve kafa karışıklıklarına açık olabiliriz. Bu konuda dikkatli olmalıyız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendi isteklerinizi göz ardı etmeyeceksiniz. İş hayatınızda olayları hafife almayı deneyin. Ailenize düşkün olduğunuz bu dönemde, değişik olaylarla uğraşmak üzerinizde stres yaratabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ne kadar zorlanırsanız zorlanın, hayat sizi her şartta koruyor. Parasal işler üzerinizde gerilim oluşturabilir. İlla bir tarafı seçmeniz gerekmiyor, işlerinizi planladıktan sonra her şey rayına oturabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklı işlerinizde sorumluluklarınızla değil, kafanıza göre hareket edeceksiniz. Siz doğru oluşumları arkanıza aldığınızda her şeyin ne kadar rahat akacağını içsel olarak bilen bir burçsunuz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ortamınızda bazı düşünceleriniz gözünüzde büyüyebilir. Bugün tahmin yapmaktan kaçının. Duygularınızı etkileyecek kararlar vermeye yatkın olacaksınız, adımlarınızı çok dikkatli atın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğinize duyduğunuz güvenle sağlam adımlar atmaya meyilli olacaksınız. Dünyevilik ve ruhaniyet arasında gidip gelmeniz mümkün. Bu sizi sıkmasın zira iç dünyanızı zenginleştiriyor.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerjinizi bir tek iş alanlarınızda istediğiniz gibi yönlendiremeyeceksiniz. Onun dışında ister evde olun ister kalabalıkların arasında bir şekilde duygularınıza söz geçirmeyi başaracaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyeriniz ve kısa planlarınız arasında gidip geliyorsunuz. Uzun planlar size göre değil, kısa planlar size daha kolay gelebilir. Adımlarınızı atarken bu gerçeği aklınızda bulundurmalısınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş değişimleriniz sizi daha da geliştiriyor. Bugün iş hayatınızda para tatminini kolay sağlayacaksınız. Kafanızdaki gezi veya seyahat planları moralinizi aşağıya çekmesin. Enerjinizi yüksek tutun.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğlenceli aktiviteler, sorunlarınızı giderebilir. Bugün sezgileriniz sizi birçok konuda harekete geçirebilir. Derine gitmek ama bir yandan da yüzeysel takılmak isteyebilirsiniz. Bir denge oturtmalısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızdaki güzel gelişmeler hoşunuza gidiyor ama geçmişte yapılan bazı şeyleri de unutmuyorsunuz. Unutmak ve affetmek çok şeyin anahtarı olabilir, katılığınızı biraz yumuşatın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konulardaki değişimlere kolaylıkla ayak uydurmanız sizi zorluklardan koruyacak. Yakın çevrenizle beraber yapılacak güzel planlar ve atılacak kısa vadeli adımlar sizi rahatlatabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda ve hayatınızın birçok alanında bugün desteğiniz tam olacak. Şansınızı değerlendirmekten korkmayın. ‘Aşk mı iş mi?’ ikileminden çıkın; aşk, keyif ve iş bir arada olabilir.

Hande Kazanova / Habertürk Magazin