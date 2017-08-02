BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN sabah ve öğlen saatlerinde duygularımızda son derece ciddi ve soğukkanlı olabiliriz. Olaylara her zamankinden daha sorumlu bir şekilde yaklaşabiliriz. Gün içinde harekete geçmek istediğimiz noktalarda hayat bizi zorlayabilir, üzerimizde baskı hissedebiliriz. Akşam ve gece saatlerindeyse esnek yapımız sayesinde hayatımızı renklendirip keyiflendirmeyi bileceğiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızdaki hareketlenmeler önemli sorumlulukları karşınıza getirebilir. Bugün ciddi ve hayatı dikkate alarak yolunuzda ilerleyebilirsiniz. Esnek taraflarınızdan destek almaya çalışmalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ortak parasal konulara önemle ve ciddiyetle yaklaşabilirsiniz. Başkalarının parasal konuları da vaktinizi alabilir. Hayatınızdaki önemli değişimleri rahat karşılayacağınız bir gün sizi bekliyor.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel ilişkilerinizde duygularınızı ciddi tutabilir, karşılaşacağınız olaylara soğukkanlı ve ciddi yaklaşabilirsiniz. Yakın çevreniz ve sevdiğiniz insan arasındaki duygusal karmaşalar sizi yorabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük iş akışınıza yönelik sorumlu ve ciddi yaklaşımlar geliştirebilirsiniz. Olaylardan kaçmak yerine karşınıza gelenleri kabul etmek ve sorumluluklarını üstlenmek işlerinizi kolaylaştırabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiklerinize ve varsa çocuğunuza yaklaşımlarınız sorumlu ve ciddi olabilir. Dış ortamlarda yapılacak planlar bazı işlerinizde çıkmazlar oluşturabilir. Bugün, planlarınızı çok iyi ayarlamalısınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi sorumluluklarınız hayata daha ciddi bakmanıza neden olabilir. Ailenize hislerinizi aktarmakta zorlanabilirsiniz. Yaşadığınız şeyler olayları daha esnek yorumlamanızı sağlayacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğrendiğiniz konuları daha sağlam bir zemine oturtmak isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizle olan iletişiminizde his dünyanız katı ve sorumlu çalışabilir. Esnek işbirlikleri işinizi kolaylaştırabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konulara somut ve ciddi yaklaşımlar gösterebilirsiniz. İş hayatınızda rahat manevralar yapmak kolay olmayabilir. Rahatlamaya çalışmalı, olaylara daha geniş bir açıdan bakmalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün atacağınız adımlarda dikkatli ve sorumlu olacaksınız. Hayattan alacağınız keyif biraz kısılsa bile, akşam saatlerinde geniş bakış açınızla daha rahat etkiler altına gireceksiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda karşınıza gelecek fırsatları daha doğru yakalamanız gerekebilir. Yapamadıklarınız veya olmayanlar için kendinize çok yüklenmeyin. Hiçbir şey sadece göründüğü gibi değildir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınıza karşı gerçekçi yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Herkesin size ihtiyacı olabilir ama sizin de bir özel hayatınızın olduğunu gözden kaçırmayın. Etkili iletişim her şeyin anahtarı olabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda duygusal olarak sorumluluklarınız sizi boğabilir. Yine de paranızın ve işinizin peşine düşün. Özgür yaklaşımlarınızın herkes tarafından kabul görmediğini fark edebilirsiniz.

Hande Kazanova / Habertürk Magazin