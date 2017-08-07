BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün Ay, Kova burcunda dolaşacak. Beslenmede yağ günlerinde olduğumuzdan, bedenimiz bugünlerde yağlı yiyecekler tüketme ihtiyacı hissedebilir. Yeni insanlarla tanışmak, kaynaşmak, arkadaşlıklar kurmak, sosyalleşmek, kendimizi dışarı atmak, gezmek, paylaşmak, iş görüşmelerinde kendimizi rahat biçimde ifade etmek ve karşınızdakilere iyi bir intiba bırakmak için harika bir gün.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün arkadaşlarınızdan hayatınıza dair desteklendiğinizi bilmek güzel olacak. İşbirliğine yatkın davranışlarınız olmasına rağmen sevdiğiniz insanla bugün aynı fikirleri paylaşmayacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, kariyer ortamlarınızda şartlarınızı kolay oluşturacaksınız ama aklınız ailevi konulara takılı olacak. Aile üyelerinizle yaptığınız konuşmalarla yaptıklarınız birbirine pek uymayabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün, seyahate çıkma, değişik yerlerde bulunma arzunuz yüksek seviyede olacak. Arkadaşlarınız ve çevreniz sizi destekliyor. Yalnız önce sizin kendinize ve fikirlerinize inanmanız gerekiyor.



YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ailenizin harcamaları ve parasal konularına yardım etmek kendinizi iyi hissettirebilir. Yine de kafanızdaki hesabı tutturmak kolay olmayacak. Para işlerinizde tahminlerden kaçının.



ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sevdiğiniz insanla yapacağınız kısa vadeli planlar hoşunuza gidebilir. Çevrenizden faydalanmasını iyi bileceksiniz. Özel hayatınıza ve partnerinizin fikirlerine bu aralar önem vermelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para kazanmaya odaklı olduğunuz bu dönem, işlerinizin karşılığını almak sizin için önemli olacak. İş alanlarınızda bazı fikir ayrılıkları sizi zorlayabilir. Onarıcı ve yenileyici olmaya çalışın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda veya eğlenceli yer ve ortamlarda keyfinize diyecek olmayabilir. Partnerinizden alacağınız destekle kendinizi şanslı hissedeceksiniz. Sosyal ortamlarda keyfiniz aşağıya çekilebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ev ve aile hayatınızda biraz dinlenmek ve kendinizi adeta sığınağınızda hissetmek isteyeceksiniz. Davranışlarınızda zorlandığınız bazı alanları gözden geçirmelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, arkadaş ortamlarınızda yakın çevrenizle oldukça keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Uzakta bulunan akrabalarınız bazı konuşmalarıyla canınızı bir parça sıkabilirler. Aldırış etmeyin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki girişimleri paraya dökmek ve karşılığını almak için harika bir gün. Yalnız henüz dereyi görmeden paçaları sıvamayın. Ortaklaşa atılacak adımlar daha çok işinize yarayacak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendi alanlarınıza yöneleceğiniz, isteklerinizi yerine getirmek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla bakış açılarınız bir değil, ilişkilerinizde hassaslıklar oluşabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Canınız pek önemli işlerle uğraşmak istemezken, geri planda olacağınız işlerinizin peşine düşebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konuşmalar canınızı sıkmasın. Bu aralar her şeye takılıyorsunuz.





Hande Kazanova / Habertürk Magazin