BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde oluşan Venüs-Plüton karşıt açısıyla ilişkilerimizde yoğun ve dramatik etkiler oluşabilir. Kıskançlık, baskı, yönlendirme ve manipülasyon etkisine karşı dikkat etmeli, inatçılıktan ve ego tartışmalarından kaçınmalıyız. Şiddet ve baskılama eğilimimiz artabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizde anlaşmazlıklar ve ego sürtüşmelerine açık bir gün olabilir. İlişkilerinizde kıskançlık ve baskıya izin vermeyin ve siz de başkasına uygulamayın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın ilişkilerinizde bazı noktalarda zorlanabilirsiniz. İnsanlardan göreceğiniz tepkiler yüzünden , ilişkilerinizde baskıcı davranabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal işlerinizde ve ilişkilerinizde bazı anlaşmazlıklarla, karşılaşabilirsiniz. Sevdiğinize veya ortağınıza bu konularda sert tutum sergilememeye çalışın.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu dönemde kendinize önem vermeniz ve fazla özen göstermeniz, özel yaşantınızda zorunluluklara neden olabilir. Sevgiliniz sizi kıskanabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizle ilişkilerinizde bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Egonuzu şişirecek hareketlerden sakının. Anlayış ve ılımlılık her şeyin anahtarı olabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizde sorunlara açıksınız. Hayatınızdaki kişinin, üzerinizde kuracağı baskılar sizi bunaltabilir, siz de ona baskı ve kıskançlıkla yaklaşabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda davranışlarınızdan kaynaklı bazı ilişkilerinizde bozulmalar yaşanabilir. Sorunlara körükle gitmeyin. Taviz vermemeniz sizi zorlayabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğitim ve seyahat işlerinizde bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Duygularınızdaki yoğunluk, özel hayatınızdaki ilişkilerinizde zorlanmanıza neden olabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal işlerinizde bazı anlaşmazlıklara açık olabilirsiniz. Özel ilişkilerinizde sahip olmayı seviyorsunuz ama kıskançlık gibi etkiler sizi zorlayabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğinizi kendinize göre yönlendirebilir, ilişkinizi bir güç gösterisine çevirebilirsiniz. Duygularınız yoğun olacağından karşı tarafı çok fazla örselemeyin.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş yaptığınız insanlarla olan ilişkilerinizde zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Olaylara mantıkla bakmalı, duygularınızın yoğunluğundan arınmalısınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda duygusal zorlanmalarınız oluşabilir. Dostlarınız, sevgilinizle karşı karşıya gelebilirler. Mantığı öne çıkarmalı, inatçılıktan kaçınmalısınız.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; değişim rüzgarları hayatınızda çok etkili. Bu yüzden çok ilginç ve romantik deneyimler yaşayacaksınız. Değişik yerler ve kültürler ilginizi çekiyor. Kafanız çok dağınık olduğu için kazalara davetiye çıkarmamaya özen gösterin. Bu sene, ilişkilerinizde düzenlemeler yapmalısınız.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN